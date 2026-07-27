Sèche-linge qui met une heure de plus : ce geste des réparateurs peut aussi faire baisser votre facture

Votre sèche-linge à condensation met soudain une heure de plus à sécher et alourdit la facture sans alerte. Avant de penser panne, un geste de réparateur peut révéler un condenseur en cause.

Un cycle qui dure une heure de plus, un linge encore humide alors que le bip de fin retentit, et une facture d’électricité qui grimpe sans explication… Beaucoup pensent aussitôt à une panne grave du sèche-linge. Dans les ateliers de réparation, les techniciens, eux, commencent presque toujours par le même geste discret.

Ils n’ouvrent ni le moteur ni la carte électronique : ils tirent le bloc condenseur du sèche-linge, ce petit radiateur en aluminium caché en bas de l’appareil, et le passent sous l’eau. Trente secondes qui, neuf fois sur dix, suffisent à trouver d’où vient le problème. Et si ce test, simple et gratuit, devenait aussi votre premier réflexe ?

Si votre sèche-linge tourne 1 heure de plus sans voyant, commencez par là

Dans un sèche-linge à condensation, le bloc condenseur transforme l’air chaud et humide en eau qui s’écoule vers le bac. Quand il se bouche peu à peu avec des peluches, rien ne casse vraiment. Le programme se contente de rallonger la durée pour tenter de sécher correctement le linge, sans allumer le moindre voyant.

Résultat : le cycle met parfois une heure de plus qu’avant, le tambour reste brûlant, et la consommation grimpe en silence. Un sèche-linge utilise déjà autour de 300 kWh par an pour un foyer moyen, soit près de 15 % de la facture. Avec un condenseur de sèche-linge bouché, ces chiffres montent vite… alors qu’un simple nettoyage les ramène à la normale.

Le test des réparateurs : tirer le bloc et le passer sous l’eau

Avant tout, débranchez l’appareil. Ouvrez la petite trappe située en bas de la façade, déverrouillez les loquets et tirez doucement le bloc condenseur en le gardant bien droit : il peut contenir un peu d’eau. Amenez-le sous le robinet ou la douchette et laissez couler un jet d’eau tiède sur la face où l’air circule. Si l’eau traverse librement toutes les lamelles d’aluminium, le condenseur est propre.

Si l’eau stagne ou dévie, il est bouché. Dans ce cas, il faut vraiment nettoyer le condenseur de son sèche-linge : frotter délicatement les lamelles avec un chiffon doux ou une petite brosse souple, rincer jusqu’à ce que l’eau passe partout, puis laisser sécher entièrement, au moins quelques heures, avant de remettre le bloc en place. C’est exactement ce que ferait un réparateur… payant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie plusieurs dizaines d’euros/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que le condenseur agit comme un échangeur thermique : quand ses lamelles sont propres et bien sèches, l’air chaud du tambour cède rapidement son humidité, qui se transforme en eau et part dans le bac. Le linge sèche plus vite et chaque cycle consomme moins d’électricité. 💡 Le petit plus : profiter du démontage pour essuyer le logement du condenseur, vérifier le joint, aspirer les peluches autour et prendre l’habitude de vider le filtre après chaque séchage afin d’éviter que le bloc ne se rebouche trop vite. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remettre un condenseur encore trempé ou le nettoyer au nettoyeur haute pression, avec une brosse dure ou un outil pointu, au risque de déformer les lamelles, abîmer les joints et faire surconsommer le sèche-linge.

Tous les combien faire ce test pour ne plus payer pour rien ?

Les fabricants et les fournisseurs d’énergie s’accordent sur un rythme régulier : contrôler le condenseur tous les 10 cycles environ, soit toutes les deux à trois semaines si la machine tourne souvent. Pour un usage plus occasionnel, une vérification au moins une fois par mois évite déjà les dérives de durée et de consommation.

Une astuce simple consiste à noter ce contrôle dans le calendrier au même titre que sortir les poubelles. Et si le sèche-linge possède un condenseur fixe ou autonettoyant, la notice le précise : dans ce cas, l’attention doit se porter surtout sur le filtre à peluches, à vider après chaque cycle.