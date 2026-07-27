Glycine sur le treillis : pourquoi les jardiniers la remplacent par cette grimpante qui couvre en quelques semaines

Sur terrasses et balcons, la glycine finit souvent par casser les petits treillis. Cet été, une capucine grimpante change tout en quelques semaines, mais réserve une autre surprise.

Carte d’identité de la plante Nom latin Tropaeolum majus Nom courant Capucine grimpante (grande capucine) Dimensions 2,5 à 4 m de hauteur x 0,5 à 1,5 m d’étalement Exposition Soleil à mi-ombre, emplacement chaud Rusticité Gèle autour de 0 °C, cultivée comme annuelle Feuillage Caduc, grandes feuilles rondes vert tendre

En plein été, les terrasses surchauffent et les treillis en bois laissent passer un soleil parfois difficile à supporter. Longtemps, on a rêvé de cascades de fleurs violettes et de parfums de printemps en plantant une glycine au pied de la pergola. Sur les façades d’anciennes maisons, c’est féerique ; sur un balcon ou une petite cour, l’histoire s’est souvent terminée par un support tordu et des tailles sans fin.

De plus en plus de jardiniers ont donc changé de stratégie : fini d’attendre des années qu’une liane ligneuse s’installe, place à une plante grimpante rapide, légère et économique. Une simple poignée de graines suffit aujourd’hui à couvrir un treillis en quelques semaines seulement… et à détrôner la glycine. Cette nouvelle alliée, c’est la capucine grimpante.

Pourquoi la glycine n’est plus idéale pour un simple treillis

La glycine (*Wisteria*) reste spectaculaire, mais « c’est une plante extrêmement vigoureuse, qui a une force incroyable », rappelle Jean-Yves Meignen sur France 3. Ses tiges ont atteint 8 à 10 m de long, voire plus, et ont fini par tordre des structures métalliques trop fines ou soulever des tuiles. Pour cette liane puissante, il faut un mur massif, une grosse pergola et un vrai budget entretien.

Sur un treillis vissé à une rambarde ou une petite pergola légère, cette vigueur devient un défaut. Les dégâts apparaissent parfois dix ou quinze ans après la plantation, quand le bois a été comprimé saison après saison. D’où le conseil du jardinier de France 3 : « Il faut toujours un support pour une plante grimpante, sinon ça tombe au sol ». Et surtout adapter la force de la plante à la fragilité du support.

Capucine grimpante : l’alternative légère qui couvre tout en quelques semaines

A contrario, la capucine grimpante est une liane herbacée annuelle, souple et facile à vivre. *Tropaeolum majus* grimpe jusqu’à 2,5 à 4 m sur un treillage, avec une croissance fulgurante : elle a couvert 1 à 2 m en 4 à 6 semaines dans un sol bien réchauffé. Son feuillage rond forme un écran d’ombre léger, tandis que ses fleurs, du jaune canari au rouge flamboyant, ont transformé un grillage ou une rambarde en décor de carte postale.

Nous avons tous déjà accroché un treillis un peu léger par peur de surcharger le mur. Ici, c’est parfait : la capucine ne pèse presque rien et se contente d’un sol ordinaire, même pauvre. Un excès d’engrais a favorisé les feuilles au détriment des fleurs, mieux vaut donc rester simple. En prime, cette plante attire les pollinisateurs et détourne souvent les pucerons des autres cultures, tout en offrant des fleurs et feuilles comestibles au goût légèrement poivré.

Comment la semer maintenant pour transformer votre treillis avant l’automne

Contrairement à une idée reçue, la saison de jardinage ne s’est pas arrêtée en juin. Fin juillet ou début août, la terre a été parfaitement réchauffée et la germination devient express. Pour un balcon ou un coin de terrasse, un grand pot ou une jardinière profonde au pied du treillis suffit, avec une terre bien drainée et un arrosage régulier au démarrage.

Le semis reste à la portée de tous : ameublir le sol, semer 3 ou 4 graines à 2 cm de profondeur tous les 30 cm, arroser en pluie fine, puis guider les jeunes tiges dès qu’elles atteignent 10 à 15 cm. Ensuite, l’entretien a été minimal : quelques arrosages en cas de forte chaleur, un léger pincement de l’extrémité de certaines tiges pour densifier le rideau, et c’est tout. Aux premières gelées, la plante disparaît ; à chacun de décider de laisser quelques graines en place pour une nouvelle vague de capucines grimpantes l’année suivante… ou de réinventer complètement son décor.