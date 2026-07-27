Cette petite fleur blanche de votre pelouse se mange, est très nutritive et vous la tondez chaque semaine

Dans la plupart des jardins français, le trèfle blanc que l'on rase chaque semaine cache un étonnant potentiel nutritif. De la pelouse à l'assiette, son vrai rôle réserve quelques surprises.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Trifolium repens 🌸 Nom courant Trèfle blanc 📏 Dimensions 10 à 30 cm de haut x tapis rampants ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre légère ❄️ Rusticité Environ -15 °C 🍂 Feuillage Persistant à semi-persistant, trifolié

À chaque passage de tondeuse, la scène se répète : pelouse bien nette, petites boules blanches broyées sans remords, puis le tout finit au bac à déchets verts. Dans beaucoup de jardins, ces fleurs minuscules sont vues comme une gêne, au même titre que le pissenlit, alors qu’elles reviennent inlassablement d’une semaine sur l’autre.

Car cette fleur de pelouse n’est pas n’importe laquelle : il s’agit du trèfle blanc, Trifolium repens, ce tapis bas aux feuilles en forme de trèfle que l’on piétine sans même le voir. Plante comestible de la tête aux pieds, elle offre feuilles, tiges, fleurs et même graines, riches en nutriments et en idées de cuisine. De quoi regarder la tonte du week-end d’un tout autre œil.

Le trèfle blanc, de “mauvaise herbe” à légume-feuille sauvage

Sous nos climats, le trèfle blanc colonise spontanément pelouses, allées et bords de massifs. Ses tiges rampent au ras du sol et portent, de mai à septembre, de petites fleurs blanches ou crème en forme de pompons. Membre de la famille des légumineuses, il fixe l’azote de l’air et aide le sol à rester fertile, tout en supportant très bien le piétinement.

Longtemps rangé dans la case “mauvaise herbe”, ce couvre-sol est pourtant un vrai légume-feuille sauvage. Les feuilles jeunes se mangent crues ou cuites, les fleurs se dégustent fraîches ou séchées, et certaines cuisines de cueillette l’utilisent presque en entier. Il concentre des protéines végétales, des vitamines A, B2, B3, C et E, ainsi que des minéraux comme le calcium, le magnésium, le potassium et le phosphore.

Le cueillir, le cuisiner, profiter de ses bienfaits

Nous avons tous déjà passé la tondeuse sur ce tapis fleuri sans nous demander s’il était comestible. Pour le mettre au menu, la clé reste le bon lieu de cueillette : pelouse ou prairie que l’on sait non traitée, loin des routes très fréquentées et des zones où les animaux font leurs besoins. On récolte en milieu de journée, par temps sec, puis on rince soigneusement.

En cuisine, il se prête à des usages très simples :

Feuilles jeunes crues en salade, mêlées à d’autres verdures.

Feuilles et tiges sautées comme des épinards, en poêlée ou en soupe.

Fleurs en tisane douce, ou émiettées sur desserts et biscuits.

Les usages traditionnels évoquent des propriétés anti-inflammatoires, un léger soutien respiratoire et des bienfaits pour la peau. La consommation reste toutefois modérée, et la prudence s’impose en cas d’allergie ou de traitement anticoagulant.

Laisser pousser le trèfle : bon pour vous, bon pour le jardin

Garder du trèfle blanc dans la pelouse, ce n’est pas seulement profiter d’une salade gratuite. La plante fertilise le sol en azote et ses fleurs riches en nectar nourrissent abeilles et bourdons tout l’été, un vrai coup de pouce à la biodiversité du jardin.

En tondant un peu plus haut, ou en laissant quelques îlots non rasés pour la cueillette, le jardin devient à la fois plus vivant et plus nourrissant. De quoi hésiter avant de broyer la prochaine touffe fleurie et, pourquoi pas, remplir d’abord le panier… pour la cuisine.