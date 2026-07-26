Canicule : si vos courgettes jaunissent, ne faites plus cette erreur d’arrosage, ce geste de maraîcher change tout

En pleine canicule, beaucoup de jardiniers voient leurs courgettes qui jaunissent et tombent avant de grossir malgré un arrosage parfait. Derrière ces fruits sacrifiés, un pollen meurtri et quelques gestes décisifs que les maraîchers connaissent bien.

Canicule, sol paillé, deux arrosages par jour, feuilles bien vertes… et pourtant, les petites courgettes se sont mises à jaunir, à ramollir, puis à tomber avant même d’atteindre la taille d’un doigt. Ce scénario a épuisé plus d’un jardinier cet été, arrosoir à la main.

C’est souvent une remarque de maraîcher qui change tout : non, ces fruits qui chutent ne trahissent ni un manque d’eau, ni une maladie cachée, mais un problème de pollen littéralement “cuit” par la canicule. Une fois ce mécanisme compris, on arrête de s’acharner sur l’arrosage et on commence vraiment à sauver sa récolte.

Quand les courgettes jaunissent et tombent malgré un arrosage parfait

La courgette est une plante monoïque : sur le même pied, des fleurs mâles produisent le pollen, et des fleurs femelles portent un mini-fruit à leur base. Sans rencontre réussie entre les deux, pas de légumes. Tant que les températures restent modérées, tout roule. Mais dès que le thermomètre dépasse 32–35°C, le pollen se dégrade très vite. Pause Maison résume la scène ainsi : “Les abeilles font bien leur travail. Elles butinent, elles se couvrent de pollen, elles visitent la fleur femelle. Mais le pollen qu’elles transportent est déjà mort.” Résultat : la petite courgette jaunit à la base et tombe en 48 à 72 heures, alors même que le feuillage paraît en pleine forme.

Courgettes qui jaunissent et tombent : et si le vrai coupable était le pollen ?

Nous avons tous déjà accusé l’arrosage. Face aux fruits qui coulent, le réflexe a été d’augmenter la fréquence, parfois jusqu’à deux fois par jour. Or, dans ce cas précis, l’eau n’y était pour rien. Au-delà de 32°C, la pollinisation peut chuter brutalement, jusqu’à 70 % selon certaines sources, simplement parce que le pollen n’est plus viable. La plante, elle, a réagi comme un organisme intelligent : elle a sacrifié ses jeunes fruits pour ne pas gaspiller énergie et eau sur une fécondation impossible.

Un détail aide à faire le tri. Quand le problème vient du pollen et de la chaleur, seuls les petits fruits sont touchés : ils restent minuscules, jaunissent et tombent vite, tandis que le feuillage reste ferme. Quand il s’agit d’un vrai stress hydrique, tout le pied tire la langue : feuilles molles, sol poussiéreux ou au contraire détrempé. Dans ce second cas seulement, ajuster l’arrosage change réellement quelque chose ; sinon, on ne fait qu’asphyxier les racines et gaspiller des dizaines de litres pour rien.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 50 L / été 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le voile d’ombrage fait baisser de quelques degrés la température ressentie par les fleurs, ce qui suffit souvent à garder un pollen vivant. La pollinisation manuelle à l’aube, elle, assure un contact direct entre pollen et pistil avant que la chaleur ne les abîme. 💡 Le petit plus : regrouper plusieurs pieds de courgettes et autres cucurbitacées au même endroit augmente encore les chances de rencontre entre fleurs mâles et femelles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : répondre à chaque fruit qui tombe par un nouvel arrosage, sans vérifier l’humidité du sol ni la météo des jours précédents.

Geste de maraîcher en canicule : ombrer et polliniser à la main

Face à ces courgettes qui jaunissent et tombent avant de grossir, les maraîchers posent d’abord de l’ombre, pas un troisième arrosage. Un voile léger offrant environ 30 % d’ombrage, tendu de midi à 16–17 h, a déjà permis de limiter les dégâts. La plante a simplement mis sa production en pause et a recommencé à fructifier dès que les températures ont durablement repassé sous les 30°C.

Petit bonus : au cœur de la canicule, une pollinisation manuelle à l’aube a changé la donne. Le geste est simple et gratuit. On repère une fleur mâle (tige fine) et une femelle (mini-courgette à la base), on cueille la fleur mâle fraîchement ouverte, on retire les pétales puis on frotte délicatement l’étamine sur le pistil de la femelle, ou on utilise un pinceau souple. Répété quelques matins de suite, ce rituel a donné des fruits qui ont enfin gonflé au lieu de tomber, sans une goutte d’eau en plus.