J’ai utilisé ce désherbant maison sur ma terrasse : 3 jours après, j’ai compris l’erreur : il ne faut jamais en remettre

Début d’été, les joints de la terrasse se sont transformés en mini-jungle. Entre deux cafés, beaucoup se laissent tenter par la fameuse recette vue partout : un peu de vinaigre blanc, du sel, quelques gouttes de liquide vaisselle, et ce désherbant maison vinaigre sel liquide vaisselle promet une terrasse nette en un clin d’œil, sans “chimie” apparente.

Le mélange a été versé généreusement entre les dalles, un jour bien ensoleillé. Le lendemain, les herbes avaient noirci, la terrasse paraissait impeccable. Mais au bout de trois jours, les joints ont blanchi, la terre s’est durcie, les plantes en bordure ont commencé à dépérir… C’est là que l’on comprend pourquoi il ne faut surtout pas en remettre, et qu’il vaut mieux savoir ce qui se passe vraiment sous les dalles.

Le cocktail maison qui fait faner les herbes en deux jours

La recette qui circule partout est toujours la même : 1 litre de vinaigre blanc à 8 ou 10 %, 1 grosse cuillère à soupe de sel de cuisine ou de gros sel, et quelques gouttes de liquide vaisselle. Pulvérisé entre les dalles par temps sec, ce mélange a fait faner les herbes en 24 à 48 heures : feuilles recroquevillées, tiges molles, impression d’efficacité spectaculaire.

L’acide acétique du vinaigre a “brûlé” les tissus des feuilles, le sel a provoqué un dessèchement interne, et le liquide vaisselle a servi de colle pour maintenir la solution sur le feuillage. Beaucoup y ont vu une alternative idéale aux herbicides chimiques interdits ou restreints, sans réaliser qu’il s’agit en réalité d’un herbicide total non homologué, à réserver, au mieux, à quelques joints de terrasse très ciblés.

Trois jours plus tard : croûte blanche et sol stérilisé entre les dalles

Au bout de quelques jours, une fine croûte blanche est apparue dans les interstices : des cristaux de sel. Le sol s’est retrouvé dur, sec, presque sans vie visible. Le sel ne s’est pas évaporé ; il s’est accumulé, bloquant l’absorption de l’eau et des nutriments, au point de pouvoir empêcher toute germination pendant des semaines, voire des mois. Le vinaigre, lui, a acidifié la zone et perturbé les micro-organismes utiles. Sur des dalles en pierre calcaire, marbre ou travertin, cette acidité a aussi pu ternir ou piquer la surface. Réutiliser ce mélange aurait simplement achevé de transformer ces joints en sol stérilisé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Coût moyen par litre ≈ 1 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’acide acétique du vinaigre attaque les tissus des feuilles, le sel crée un choc qui vide l’eau des cellules, et le liquide vaisselle agit comme tensioactif en étalant le mélange sur toute la surface. Les parties aériennes sèchent très vite, mais le sol reçoit en même temps une dose concentrée de sel et d’acidité qui appauvrit durablement la vie souterraine. 💡 Le petit plus : si ce mélange a déjà été utilisé, mieux vaut le réserver, au besoin, à de très petites touffes isolées, sans sel et loin des massifs, et privilégier ensuite l’eau bouillante non salée ou le désherbage manuel. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : répéter les applications au même endroit, près de la pelouse ou du potager, ou vider les restes de préparation sur le sol ou dans une bouche d’égout.

Rattraper les dégâts et désherber sans tuer votre terrasse

Si le mélange a déjà été utilisé, la première étape consiste à arrêter net. Les joints peuvent être lessivés à grande eau, par arrosages espacés, en orientant le ruissellement vers une zone enherbée non sensible. Les croûtes blanches seront grattées, puis les interstices remplis avec un peu de terre ou de compost tamisé pour réintroduire de la vie. Le sol se régénère lentement, sur plusieurs semaines ou mois.

Pour la suite, mieux vaut miser sur des solutions mécaniques ou douces : arrachage avec un couteau à désherber spécial joints, eau bouillante non salée, désherbeur thermique, remplissage des interstices avec sable polymère ou graviers, voire produits de biocontrôle portant la mention “Emploi Autorisé au Jardin”. L’ANSES rappelle de ne pas utiliser de mélanges maison comme traitement phytosanitaire au sens du Code rural, et de bannir les cocktails dangereux type javel + vinaigre. Avant chaque pulvérisation, une question à garder en tête : ce geste laisse-t-il un sol vivant, ou un jardin propre… mais stérile ?