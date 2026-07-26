Incendies d'été : cette habitude contre la façade que les pompiers vous supplient d'abandonner immédiatement

En plein été, une façade encombrée de bois, coussins et plantes sèches suffit parfois à embraser une maison entière. Quels réflexes adoptent les pompiers pour limiter ce risque silencieux ?

L’image est familière : une terrasse ensoleillée, un tas de bûches pour le barbecue, quelques palettes transformées en canapé, des coussins moelleux adossés à la baie vitrée. En cas de canicule, ce décor de magazine peut pourtant se transformer en piège mortel. Les sapeurs-pompiers n’en peuvent plus de le répéter : ce que vous entassez au pied de la maison nourrit littéralement les flammes.

Avec la sécheresse et les vents d’été, un simple tison de brasero, une cendre de barbecue ou un mégot mal éteint suffisent à allumer les matériaux et végétaux collés aux murs. La façade devient alors une rampe de lancement vers la toiture. Pour savoir si votre extérieur joue les accélérateurs d’incendie et comment le sécuriser dès ce week-end, quelques repères très concrets changent tout.

Canicule, sécheresse : quand la façade devient un accélérateur de feu

Par temps de canicule, tout ce qui touche la façade de maison se dessèche, chauffe et n’attend qu’une étincelle. Coussins, bois brut, brise-vue en plastique montent en température toute la journée. Le soir, une braise portée par le vent depuis un barbecue ou un champ voisin trouve là un carburant idéal et les flammes gagnent vite le mur.

Les végétaux jouent souvent les complices. Herbes folles, ronces, buissons non taillés et aiguilles de conifères forment un tapis sec au pied des murs et dans les gouttières. Ce couloir inflammable conduit le feu jusqu’à la charpente. D’où l’insistance de l’Office national des forêts : « La prévention est l’aspect le plus important » pour limiter les risques, a rappelé Christophe Chantepy à TF1info.

Coussins, bois, bouteilles de gaz : ce qu’il ne faut jamais coller aux murs

Nous avons tous déjà laissé traîner, après un dîner d’été, les coussins du salon de jardin, le plaid, la nappe en coton, le parasol ouvert juste contre la baie vitrée. Or ces textiles, surtout lorsqu’ils contiennent des fibres synthétiques, s’enflamment très vite. Ajoutez les fauteuils en résine tressée, les coffres de rangement en plastique, les poubelles ou les jouets d’enfants : autant de flammes potentielles collées à votre façade.

Viennent ensuite les vrais combustibles : tas de bois de chauffage, palettes, sac de charbon, bouteilles de gaz, bidons d’essence, tas de branches ou sacs d’herbe sèche. En cas de départ de feu, ils décuplent la puissance des flammes et projettent des braises vers les fenêtres. Ne les collez jamais aux murs ni sous un auvent, mais stockez-les à distance, sur un sol minéral dégagé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Zone tampon sans combustible 2 m autour de la maison 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant le combustible au pied des murs, le feu perd sa rampe d’accès directe à la maison. 💡 Le petit plus : Marquez cette bande avec des galets décoratifs : joli et dissuasif pour y reposer du mobilier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Entasser bois et bouteilles de gaz contre une façade en plein soleil.

Zone tampon et débroussaillement : le pare-feu que les pompiers adorent

La meilleure parade, c’est une zone tampon. Dans les 2 premiers mètres autour de la maison, mettez gravier ou dalles mais aucune plante haute ni objet en bois. Plus loin, un débroussaillement régulier jusqu’à 50 m là où la loi l’impose, et les plantes pyrophytes (eucalyptus, pins, thuya, laurier-sauce, mimosa d’hiver) tenues à distance des murs, plus le réflexe de rentrer le mobilier, couper le gaz et fermer les volets avant le vent fort, font de la maison un refuge.

Sources Maison & Travaux

«Ces plantes placées contre la façade peuvent accélérer un incendie»