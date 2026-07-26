Incendies d'été : cette habitude contre la façade que les pompiers vous supplient d'abandonner immédiatement
En plein été, une façade encombrée de bois, coussins et plantes sèches suffit parfois à embraser une maison entière. Quels réflexes adoptent les pompiers pour limiter ce risque silencieux ?
L’image est familière : une terrasse ensoleillée, un tas de bûches pour le barbecue, quelques palettes transformées en canapé, des coussins moelleux adossés à la baie vitrée. En cas de canicule, ce décor de magazine peut pourtant se transformer en piège mortel. Les sapeurs-pompiers n’en peuvent plus de le répéter : ce que vous entassez au pied de la maison nourrit littéralement les flammes.
Avec la sécheresse et les vents d’été, un simple tison de brasero, une cendre de barbecue ou un mégot mal éteint suffisent à allumer les matériaux et végétaux collés aux murs. La façade devient alors une rampe de lancement vers la toiture. Pour savoir si votre extérieur joue les accélérateurs d’incendie et comment le sécuriser dès ce week-end, quelques repères très concrets changent tout.
Canicule, sécheresse : quand la façade devient un accélérateur de feu
Par temps de canicule, tout ce qui touche la façade de maison se dessèche, chauffe et n’attend qu’une étincelle. Coussins, bois brut, brise-vue en plastique montent en température toute la journée. Le soir, une braise portée par le vent depuis un barbecue ou un champ voisin trouve là un carburant idéal et les flammes gagnent vite le mur.
Les végétaux jouent souvent les complices. Herbes folles, ronces, buissons non taillés et aiguilles de conifères forment un tapis sec au pied des murs et dans les gouttières. Ce couloir inflammable conduit le feu jusqu’à la charpente. D’où l’insistance de l’Office national des forêts : « La prévention est l’aspect le plus important » pour limiter les risques, a rappelé Christophe Chantepy à TF1info.
Coussins, bois, bouteilles de gaz : ce qu’il ne faut jamais coller aux murs
Nous avons tous déjà laissé traîner, après un dîner d’été, les coussins du salon de jardin, le plaid, la nappe en coton, le parasol ouvert juste contre la baie vitrée. Or ces textiles, surtout lorsqu’ils contiennent des fibres synthétiques, s’enflamment très vite. Ajoutez les fauteuils en résine tressée, les coffres de rangement en plastique, les poubelles ou les jouets d’enfants : autant de flammes potentielles collées à votre façade.
Viennent ensuite les vrais combustibles : tas de bois de chauffage, palettes, sac de charbon, bouteilles de gaz, bidons d’essence, tas de branches ou sacs d’herbe sèche. En cas de départ de feu, ils décuplent la puissance des flammes et projettent des braises vers les fenêtres. Ne les collez jamais aux murs ni sous un auvent, mais stockez-les à distance, sur un sol minéral dégagé.
Zone tampon et débroussaillement : le pare-feu que les pompiers adorent
La meilleure parade, c’est une zone tampon. Dans les 2 premiers mètres autour de la maison, mettez gravier ou dalles mais aucune plante haute ni objet en bois. Plus loin, un débroussaillement régulier jusqu’à 50 m là où la loi l’impose, et les plantes pyrophytes (eucalyptus, pins, thuya, laurier-sauce, mimosa d’hiver) tenues à distance des murs, plus le réflexe de rentrer le mobilier, couper le gaz et fermer les volets avant le vent fort, font de la maison un refuge.
Sources
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Maison & Travaux
«Ces plantes placées contre la façade peuvent accélérer un incendie»
En bref
- En été, sapeurs-pompiers et Office national des forêts alertent sur le risque d’incendie lié à une façade de maison encombrée. 🔥
- Objets inflammables, textiles de jardin et combustibles stockés contre les murs transforment la terrasse en véritable accélérateur de flammes sous canicule. 🚒
- Créer une zone tampon minérale et débroussailler autour de la maison change radicalement le scénario en cas de feux de végétation proches. 🌿
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