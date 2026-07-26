Lavande : ce geste de juillet à faire avant de tailler permet de cloner vos plants gratuitement à l’infini

En plein mois de juillet, vos lavandes françaises atteignent le stade idéal pour un geste méconnu qui vaut plus qu’une simple taille. Voici comment ce moment précis peut régénérer toute une bordure sans frais.

En juillet, les massifs de lavande explosent de violet, le parfum flotte le soir et les abeilles tourbillonnent. On savoure le décor, on coupe quelques bouquets… sans se douter que la plante vit alors son moment idéal pour se multiplier.

Si vos vieux pieds se creusent déjà en “cœur dégarni”, la réaction classique a été d’acheter de nouveaux plants. Pourtant, un seul pied mère vigoureux suffit à recréer une bordure entière, gratuitement, grâce à une astuce de juillet encore largement ignorée.

En juillet, la vraie priorité pour vos lavandes n’est pas la taille

En plein été, beaucoup de jardiniers ont pris l’habitude de tailler la lavande pour garder des boules bien nettes. On raccourcit les tiges défleuries, on égalise… alors que, selon Mon Jardin Ma Maison, le geste vraiment rentable en juillet, c’est le bouturage.

Pourquoi ce mois précis ? Parce qu’en juillet, les tiges de l’année ont commencé à se raffermir sans être encore du vieux bois. On parle de tiges semi-aoûtées : base un peu brune, sommet vert et souple, un duo qui a donné des reprises très rapides au jardin.

Choisir les bonnes tiges pour cloner vos lavandes à l’infini

Pour réussir, tout se joue sur quelques rameaux bien choisis. Sur TikTok, Michael, jardinier surnommé Mediterranean Gardener, résume : « Ce que nous recherchons pour une bouture, c’est une belle tige droite et saine, sans aucun bouton floral. Nous voulons quelque chose qui commence juste à se durcir », cite Mon Jardin Ma Maison.

Avant de couper, le sécateur a été désinfecté dans de l’alcool ou l’eau bouillante. Chaque tige se sectionne net juste sous un nœud, puis on enlève les feuilles sur environ 5 cm, en gardant un petit toupet au sommet. Michael prévient : « Si vous coupez trop bas, cela ne fera rien », rappelle Positivr ; mieux vaut éviter le vieux bois gris.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Nombre de plants obtenus jusqu’à 20 par pied Pourquoi ça fonctionne ? Les tiges semi-aoûtées combinent sève abondante et base déjà rigide, ce qui déclenche vite des racines dans un substrat bien drainant. Le petit plus : Regrouper plusieurs boutures dans un même pot crée rapidement une potée dense, prête à être replantée en bordure. À NE JAMAIS FAIRE : Enterrer ces tiges dans une terre lourde et détrempée, sans trous de drainage, les fait pourrir avant l’enracinement.

Plan d’action express pour réussir vos boutures de lavande de juillet

Remplissez des pots bien percés d’un mélange très drainant, moitié terreau de semis, moitié sable ou perlite, avec un peu de graviers au fond. Les boutures sont glissées contre la paroi du pot, comme le conseille Michael, puis le substrat a été tassé. Les pots sont placés en lumière douce, sous une cloche ou une bouteille coupée, régulièrement aérée.

Pour l’eau, l’expert rappelle : « Les herbes méditerranéennes n’aiment pas être trop mouillées, donc vous pouvez vaporiser une ou deux fois par jour, pas plus », rapporte Mon Jardin Ma Maison. En 3 à 6 semaines, de nouvelles feuilles apparaissent ; les plants sont rempotés en godets, gardés hors gel, puis installés au jardin au printemps suivant. Vous pourrez alors bouturer ces jeunes sujets à leur tour et multiplier vos lavandes presque à l’infini.