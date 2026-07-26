Piscine qui se vide en été : arrêtez de la remplir en journée, ce geste du soir évite des centaines de litres gaspillés
Chaque été, des milliers de piscines françaises se vident en silence sous l’effet de l’évaporation, bien plus qu’à cause d’une fuite. Un simple geste du soir, oublié par la plupart des propriétaires, suffit pourtant à protéger l’eau, la facture et le confort des baignades.
En plein été, le niveau de la piscine baisse à vue d’œil. Chaque matin, même rituel : on ouvre le robinet, on laisse filer des centaines de litres d’eau potable, puis on referme en se disant qu’on fera attention, alors que les arrêtés de sécheresse s’enchaînent.
Ce tableau, de nombreux propriétaires l’ont vécu avant de soulever la plaque du compteur d’eau. La bonne nouvelle, c’est que la plupart du temps, il ne s’agit pas d’une fuite, mais d’un simple phénomène physique mal maîtrisé. Et surtout, un geste de deux minutes le soir suffit à enrayer cette évaporation piscine.
Ce qui vide vraiment votre bassin : l’évaporation, pas une fuite
Quand l’air est chaud et sec, chaque mètre carré d’eau se comporte comme une petite casserole qui fume en continu. Sous l’effet combiné du soleil et du vent, la surface se transforme en vapeur qui s’échappe vers le ciel. Selon Astuces de grand-mère, « une piscine non couverte perd plusieurs centimètres d’eau par jour par évaporation en canicule ».
Ces quelques millimètres quotidiens finissent par représenter des volumes énormes : un centimètre manquant sur un bassin familial équivaut déjà à plusieurs centaines de litres évaporés. Multipliez cela par des semaines de fortes chaleurs, et le gouffre sur la facture explose, tout comme l’impact sur les nappes phréatiques.
Le réflexe du tuyau en journée, une fausse bonne idée
Face à cette baisse, on a tous eu le même réflexe : sortir le tuyau au petit matin pour « remettre à niveau ». Pause Maison (Ouest-France) rappelle pourtant que cette manie revient à remplir un tonneau percé. Dès que le soleil tape, l’eau fraîche ajoutée s’évapore à nouveau, tout en refroidissant inutilement l’ensemble du bassin.
En journée, l’eau est en plus laissée à l’air libre, offerte au vent et aux rayons brûlants. Sans protection, « la surface liquidienne se transforme directement en vapeur pour s’échapper vers les nuages » et « Le bassin s’évapore littéralement devant nous », souligne Astuces de grand-mère. Autrement dit, continuer à remplir sans rien changer au rituel du soir entretient le gaspillage au lieu de le stopper.
Le rituel du soir qui change tout pour votre piscine
La vraie rupture intervient une fois le soleil couché. En déployant chaque soir une bâche à bulles, un volet ou une simple couverture, on crée un couvercle qui bloque la vapeur et garde les degrés accumulés toute la journée.
Les mesures citées par Astuces de grand-mère montrent qu’une couverture réduit ces pertes jusqu’à 90 %. Pour que ce geste soit efficace, mieux vaut une bâche de piscine bien ajustée, d’au moins 400 microns, et ne pas la confondre avec un dispositif de sécurité aux normes NF P 90-308.
Sources
En bref
- En été, de nombreux propriétaires de piscine constatent un niveau qui chute, tandis qu’Astuces de grand-mère pointe une évaporation piscine responsable de centaines litres perdus. 🌡️
- Un rituel du soir, appliqué une fois le soleil couché, transforme le bassin en limitant fortement l’évaporation sans modifier le plaisir des baignades. 💧
- Entre économie d’eau, facture allégée et confort accru, changer uniquement le moment où vous agissez sur la piscine peut bouleverser toute votre gestion estivale. 🔄
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