Piscine qui se vide en été : arrêtez de la remplir en journée, ce geste du soir évite des centaines de litres gaspillés

Chaque été, des milliers de piscines françaises se vident en silence sous l’effet de l’évaporation, bien plus qu’à cause d’une fuite. Un simple geste du soir, oublié par la plupart des propriétaires, suffit pourtant à protéger l’eau, la facture et le confort des baignades.

En plein été, le niveau de la piscine baisse à vue d’œil. Chaque matin, même rituel : on ouvre le robinet, on laisse filer des centaines de litres d’eau potable, puis on referme en se disant qu’on fera attention, alors que les arrêtés de sécheresse s’enchaînent.

Ce tableau, de nombreux propriétaires l’ont vécu avant de soulever la plaque du compteur d’eau. La bonne nouvelle, c’est que la plupart du temps, il ne s’agit pas d’une fuite, mais d’un simple phénomène physique mal maîtrisé. Et surtout, un geste de deux minutes le soir suffit à enrayer cette évaporation piscine.

Ce qui vide vraiment votre bassin : l’évaporation, pas une fuite

Quand l’air est chaud et sec, chaque mètre carré d’eau se comporte comme une petite casserole qui fume en continu. Sous l’effet combiné du soleil et du vent, la surface se transforme en vapeur qui s’échappe vers le ciel. Selon Astuces de grand-mère, « une piscine non couverte perd plusieurs centimètres d’eau par jour par évaporation en canicule ».

Ces quelques millimètres quotidiens finissent par représenter des volumes énormes : un centimètre manquant sur un bassin familial équivaut déjà à plusieurs centaines de litres évaporés. Multipliez cela par des semaines de fortes chaleurs, et le gouffre sur la facture explose, tout comme l’impact sur les nappes phréatiques.

Le réflexe du tuyau en journée, une fausse bonne idée

Face à cette baisse, on a tous eu le même réflexe : sortir le tuyau au petit matin pour « remettre à niveau ». Pause Maison (Ouest-France) rappelle pourtant que cette manie revient à remplir un tonneau percé. Dès que le soleil tape, l’eau fraîche ajoutée s’évapore à nouveau, tout en refroidissant inutilement l’ensemble du bassin.

En journée, l’eau est en plus laissée à l’air libre, offerte au vent et aux rayons brûlants. Sans protection, « la surface liquidienne se transforme directement en vapeur pour s’échapper vers les nuages » et « Le bassin s’évapore littéralement devant nous », souligne Astuces de grand-mère. Autrement dit, continuer à remplir sans rien changer au rituel du soir entretient le gaspillage au lieu de le stopper.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 90 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Couvrir la piscine le soir crée une barrière qui bloque la vapeur et conserve la chaleur. En limitant les échanges avec l’air plus frais, la bâche freine d’un coup l’évaporation de l’eau. 💡 Le petit plus : Pour une petite piscine hors-sol, une bâche de protection d’entrée de gamme, vendue autour d’une douzaine d’euros, permet déjà de limiter fortement l’évaporation. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : continuer à remplir la piscine en journée sans jamais la couvrir : l’eau payée s’évapore aussitôt sous le soleil.

Le rituel du soir qui change tout pour votre piscine

La vraie rupture intervient une fois le soleil couché. En déployant chaque soir une bâche à bulles, un volet ou une simple couverture, on crée un couvercle qui bloque la vapeur et garde les degrés accumulés toute la journée.

Les mesures citées par Astuces de grand-mère montrent qu’une couverture réduit ces pertes jusqu’à 90 %. Pour que ce geste soit efficace, mieux vaut une bâche de piscine bien ajustée, d’au moins 400 microns, et ne pas la confondre avec un dispositif de sécurité aux normes NF P 90-308.