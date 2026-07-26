Canicule : ces plantes grimpantes qui ne demandent (presque) plus d’eau vont sauver votre jardin cet été

Canicule, murs brûlants, arrosages restreints : pourtant, certaines plantes grimpantes résistent au soleil et au manque d’eau tout en fleurissant longtemps. Quelles variétés installer et comment les planter pour qu’elles illuminent votre jardin presque sans entretien ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Bougainvillea spectabilis 🌸 Nom courant Bougainvillier 📏 Dimensions 3 à 5 m de haut x 2 à 3 m de large ☀️ Exposition Plein soleil, mur chaud, abrité du vent ❄️ Rusticité 0 °C (ne supporte pas les températures négatives) 🍂 Feuillage Semi-persistant à persistant en climat doux

Entre canicules à répétition et restrictions d’arrosage, les pergolas grillées et les façades brûlées sont devenues le quotidien de nombreux jardins. On renonce parfois aux plantes grimpantes, par peur de ne pas pouvoir les arroser ou de les voir dépérir en plein mois d’août.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des plantes grimpantes résistantes au soleil et au manque d’eau qui se régalent de chaleur et transforment un mur nu en rideau de fleurs, même en climat sec. Bougainvillier, rosier grimpant, jasmin étoilé, bignone ou vigne vierge : ces alliées peuvent vraiment illuminer le jardin, à condition de bien les choisir et de les installer une bonne fois pour toutes.

Canicule : ces grimpantes qui aiment vraiment le plein soleil

Originaire d’Amérique du Sud, le bougainvillier fait partie des stars des jardins brûlants. Il préfère les expositions très ensoleillées et abritées du vent, fleurit de la fin du printemps à la fin de l’été et supporte bien les périodes sèches une fois bien installé, à condition d’être planté dans un sol drainé. En revanche, il ne tolère pas les températures négatives, d’où son succès surtout en climat méditerranéen ou en grand pot que l’on rentre l’hiver.

Plus rustique, le rosier grimpant ‘Cocktail’ adore lui aussi la chaleur. Il fleurit une grande partie de l’été, parfois avec une petite pause pendant les épisodes de canicule, et son feuillage brillant se porte mieux dans une atmosphère sèche que dans l’humidité. Palissé sur un grillage ou une pergola, il supporte des températures d’environ -15 °C, ce qui permet de l’adopter presque partout en France en plein soleil, même dans les régions soumises aux étés secs.

Jasmin étoilé, bignone, vigne vierge : les costaudes du jardin sec

Nous avons tous déjà vu une plante grimpante griller sur un mur trop chaud. Avec le jasmin étoilé, le scénario est bien différent : ce faux jasmin au feuillage persistant grimpe facilement jusqu’à 4 à 6 m, parfume l’air tout l’été et se contente d’un sol pauvre mais bien drainé. Une fois ses racines profondes, il supporte très bien les oublis d’arrosage et les étés secs, surtout contre un mur sud ou ouest légèrement abrité.

La bignone, avec ses grandes trompettes orange, supporte sans broncher la chaleur et la sécheresse, tout comme la vigne vierge qui couvre rapidement un mur de 10 à 15 m de haut et flambe en rouge à l’automne. Ces deux grimpantes, très rustiques, deviennent presque autonomes en eau après deux ou trois ans. Dans les régions au climat plus doux, une passiflore bleue ou un rosier de Banks complètent le tableau, en apportant une touche exotique sur les façades les plus brûlantes.

Bien les installer pour arroser beaucoup moins

Le secret de ces grimpeuses frugales, c’est leur enracinement en profondeur. Les spécialistes conseillent de soigner la plantation, d’arroser généreusement pendant les deux premiers étés et de pailler épais au pied pour garder la fraîcheur sans gaspiller d’eau.

D’ailleurs, mieux vaut toujours leur offrir un sol bien drainé, un support solide et une exposition adaptée : mur brûlant pour le bougainvillier, pergola aérée pour la bignone, grillage pour le rosier grimpant. Ensuite, elles se contentent souvent de la pluie.