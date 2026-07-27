Cette cuisine d’été de récup que tout le monde prend pour du sur-mesure coûte moins qu’un plein d’essence

Entre devis de cuisines d’été qui explosent et envie de grillades au jardin, j’ai monté une cuisine d’été en palettes pour moins qu’un plein d’essence. Voici comment ce mini coin extérieur a pris forme sans cuisiniste.

Au fond du jardin, la scène ressemble à une pub : grill qui fume, invités rassemblés autour d’un linéaire en bois. Spontanément, on imagine le passage d’un cuisiniste, des plans 3D et un devis qui fait grimacer. En réalité, ce coin cuisson a été monté maison avec de simples palettes et quelques bacs récupérés.

Alors que les prix des cuisines d’été flirtent vite avec un budget vacances, une mini cuisine d’été en palettes peut coûter moins qu’un plein d’essence, sans travaux lourds. Entre matériaux de récup, montage simple et charme brut du bois, tout est réuni pour cuisiner dehors tout l’été. Reste à voir comment reproduire ce montage malin chez soi.

Pourquoi payer un cuisiniste quand quelques palettes suffisent ?

Les cuisines extérieures maçonnées impressionnent, mais elles engloutissent vite le budget, surtout si un professionnel gère chaque raccordement. À l’inverse, une cuisine extérieure pas chère se contente de palettes en bon état, d’une planche en guise de plan de travail et de quelques bacs. Résultat : un meuble généreux visuellement, pour un coût minuscule.

un plan de travail pour les découpes ;

des rangements et bacs pour vaisselle, épices et herbes.

Matériaux de récup : la mini cuisine d’été qui coûte moins qu’un plein

La clé, c’est la chasse aux matériaux voués au rebut. Dans les enseignes de bricolage ou de jardinage comme Leroy Merlin ou Botanic, on peut parfois récupérer des palettes, à condition de demander. Quelques planches d’un ancien chantier, de vieilles jardinières ou des bacs en plastique suffisent pour composer la structure.

Une fois le coin choisi, un sol à peu près plat suffit : quelques dalles ou un lit de gravier, voire une terrasse déjà là. Les palettes s’assemblent en base, la planche devient plan de travail et les bacs glissés dans les interstices se changent en tiroirs improvisés. Aucun outil de pro, juste un peu de visserie et d’huile de coude.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget estimé inférieur à un plein 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les palettes supportent déjà de lourdes charges et les planches épaisses offrent une base stable. En les assemblant simplement, on crée un meuble extérieur solide qui dure tout l’été sans plomber le budget. 💡 Le petit plus : Glisser des roulettes sous la base permet de déplacer la cuisine ou de la mettre rapidement à l’abri en fin de saison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Poser le barbecue contre les palettes sans protection ni espace de recul.

Coin grill, sécurité et petites touches qui changent tout

Pour la zone cuisson, un barbecue compact ou une petite plancha trouvent naturellement leur place à une extrémité du plan de travail. On laisse toujours un espace d’air entre la chaleur et le bois, et l’on peut ajouter une plaque métallique ou une dalle en pierre.

Autour, quelques bacs accueillent basilic, thym, romarin ou menthe, pour cueillir les aromatiques au moment de retourner les brochettes. Une lasure spéciale extérieur protège le bois, et une simple housse garde la cuisine de jardin en palettes au sec la nuit. Avec une guirlande, quelques lanternes et des torchons colorés, ce mini-format devient le cœur du jardin tout l’été.