Apéro : oubliez les feuilletés surgelés, ces samoussas chèvre-miel prêts en 20 min croustillent grâce à ce geste

Ce soir, les feuilletés surgelés quittent la table au profit de samoussas chèvre-miel dorés et ultra croustillants. En 20 minutes et avec quelques ingrédients du placard, l’apéro change de niveau sans prise de tête.

Sur la table, les mêmes feuilletés surgelés se succèdent, un peu mous, un peu gras. Et puis un soir, on entend autre chose : un craquement net, une feuille de brick qui se brise, une odeur de miel chaud et de fromage de chèvre qui flotte dans la cuisine.

Pas de liste de courses interminable ici ; trois éléments du placard, quelques herbes et une bonne huile d’olive suffisent à préparer des samoussas croustillants au chèvre et au miel. De quoi faire oublier les boîtes du congélateur… et déclencher la petite bataille autour du dernier triangle.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 feuilles de brick, coupées en deux (16 samoussas)

✅ 200 g de fromage de chèvre (bûche ou frais)

✅ 2 à 3 c. à s. de miel liquide doux

✅ 80 g de tomates séchées, herbes, huile d’olive ou beurre, sel, poivre

Fini les feuilletés surgelés : place aux samoussas chèvre-miel ultra croustillants

Pour un bon samoussa chèvre miel, tout commence par la feuille de brick : fine, souple, elle dore vite et devient craquante comme un chip. On la choisit fraîche, sans taches ni déchirures. Au centre, un chèvre plus ou moins corsé, selon qu’on aime un apéro doux ou avec du caractère.

Le miel, de préférence liquide, vient napper le fromage sans détremper la brick ; une cuillère en trop et tout s’affaisse. Tomates séchées finement hachées, zaatar ou thym apportent le parfum, là où quelques pignons toastés ou un zeste de citron donnent ce petit relief très apéro maison.

La recette express des samoussas chèvre-miel, prête en 20 minutes

La garniture doit rester dense : on écrase le chèvre, on mêle miel, tomates séchées, herbes, éventuellement quelques noix. On coupe chaque feuille de brick en deux, on replie en bande, on dépose une cuillère rase de farce. Si une brick se déchire, on la pose sur une autre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger chèvre, miel, herbes, tomates séchées, sel et poivre. Technique : Couper les bricks en demi-cercles, les plier en bandes. Cuisson : Garnir une extrémité, plier en triangle serré jusqu’au bout. Finition : Badigeonner d’huile ou beurre, cuire au four ou à la poêle.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 20-25 min 🔍 Le secret de l’expert Une fine couche de matière grasse sur la brick et une chaleur vive à 200 °C assurent une dorure rapide, tandis que la garniture peu humide évite de la détremper. ✨ Le twist gourmand : Tomates séchées, pignons rapidement torréfiés à la poêle et zeste de citron transforment ces bouchées en petit apéro façon bistrot méditerranéen. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Humidifier les feuilles ou ajouter trop de miel dans la farce rend les bricks molles et gommeuses, même sorties d’un four bien chaud.

Préparer, réchauffer et varier vos samoussas apéro maison

Ces samoussas se cuisent juste avant l’apéro, puis reposent deux minutes sur une grille pour laisser filer la vapeur. On peut les façonner à l’avance et les garder crus, bien couverts, au réfrigérateur quelques heures.

Pour s’organiser, on les congèle déjà formés, rangés à plat ; ils cuiront alors directement, quelques minutes de plus. À servir brûlants avec un filet de miel, des graines de sésame, ou en version zaatar pour un parfum plus épicé.