Ces bricks épinards-feta ultra croustillantes qui bluffent vos invités : ce geste au four change tout

À l’apéro, ces bricks épinards-feta au four font croire à une commande dans un resto grec tant elles croustillent. Entre farce parfumée et pliage précis, une méthode clé change tout.

Mes invités sont persuadés que ces triangles dorés viennent d’un resto grec. À l’apéro dinatoire, les assiettes se vident dans un concert de croustille, avec l’odeur d’ail, d’herbes et de beurre chaud. Sous la dent, la brick éclate puis révèle un cœur moelleux d’épinards et de feta, relevé de citron.

On les croit sorties d’une taverne, pourtant cette recette épinards feta se prépare sans stress au four, avec des ingrédients simples. La différence ? Une farce sèche, un pliage net et une cuisson vive pour un croustillant façon bricks grecques de mezzé. La suite tient en quelques gestes, parfaits pour des bricks épinards feta croustillantes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 feuilles de brick, coupées en deux (≈ 16 triangles)

✅ 500 g d’épinards frais essorés (ou 350 g surgelés en branches)

✅ 200 g de feta, 2 gousses d’ail, 1 citron non traité, herbes

✅ 4 c. à s. d’huile d’olive, 30 g de beurre, graines de sésame

Le secret des bricks épinards-feta “comme au resto grec”

Pour que ces bricks au four trompent tout le monde, on vise un contraste net : enveloppe fine et dorée, intérieur fondant mais jamais aqueux. Garniture épinards-feta bien essorée, ail, citron, herbes ; et une feuille de brick nourrie d’un voile d’huile ou de beurre qui limite l’humidité. Ce duo simple donne des bouchées façon mezzé, avec un croustillant qui tient le temps du service.

Technique croustillante : pliage, dorure et cuisson au four

Ici, pas besoin de friteuse ; un four bien chaud suffit. Tout se joue dans la dose de farce, le pliage régulier et un badigeonnage fin avant 200 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire revenir les épinards à feu moyen, sans trop d’eau. Égoutter puis presser fortement, hacher, mélanger avec la feta émiettée, l’ail, le persil, l’origan, le jus et le zeste de citron, poivrer. Technique : Couper chaque feuille de brick en deux, badigeonner d’un peu d’huile. Poser une petite cuillerée de farce, plier en triangle en remontant, serrer légèrement, sceller la pointe avec un peu d’huile ou de beurre. Cuisson : Aligner les triangles sur une plaque recouverte de papier cuisson. Les badigeonner d’huile d’olive ou d’un mélange huile-beurre, puis enfourner à 200 °C pendant 12 à 15 minutes, en les retournant à mi-cuisson. Finition : À la sortie du four, parsemer de graines de sésame si on aime. Servir aussitôt avec une sauce yaourt grec citron-ail ou un tzatziki, plus une petite salade façon grecque.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Épinards bien essorés + feuille huilée : moins d’eau contre la pâte et un croustillant qui tient au four. ✨ Le twist gourmand : Ajouter aneth, menthe, quelques pignons toastés et un peu de ricotta pour une farce plus parfumée et douce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter micro-ondes, film et couvercle sur les bricks chaudes ; la vapeur les ramollit en quelques minutes.

Préparer, congeler et réchauffer sans perdre le croustillant

Pour préparer des bricks à l’avance, on les garnit et on les plie, puis on huile juste avant cuisson. On peut aussi congeler des bricks crues et les cuire ou les réchauffer sans ramollir au four chaud.