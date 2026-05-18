Ces cookies fourrés à la pâte à tartiner : l'astuce cœur coulant pour le goûter et l'erreur à éviter

Moelleux, dodus et garnis d’un cœur coulant, ces cookies fourrés à la pâte à tartiner promettent un goûter qui fait chavirer. Avec quelques gestes clés, ils restent fondants sans jamais fuir.

Dans la cuisine, l’odeur du beurre qui chauffe avec la cassonade envahit l’air. Les boules de pâte gonflent au four, la surface dore, se fissure à peine. Entre les doigts, le cookie reste souple, presque chaud, avant de laisser échapper son parfum de chocolat.

Ces cookies fourrés à la pâte à tartiner jouent la carte de la démesure : dehors, une fine croûte dorée ; dedans, un cœur coulant qui se dévoile à la première bouchée. On veut une recette simple, sans raté, pour un goûter vraiment ultra-gourmand.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 220 g de farine, 5 g de levure, sel

✅ 120 g de beurre doux mou, 120 g de cassonade

✅ 50 g de sucre, 1 œuf, 1 c. à café de vanille

✅ 150 g de pépites de chocolat, 180 g de pâte à tartiner, noisettes torréfiées concassées, fleur de sel

« Une bouchée suffit pour craquer complètement » : mes cookies fourrés à la pâte à tartiner ultra-gourmands pour le goûter

Base de cookies moelleux à l’extérieur croustillant, ces biscuits s’appuient sur une pâte riche en beurre et en sucres, liftée par la levure chimique. On y glisse de généreuses pépites de chocolat et un cœur de pâte à tartiner chocolat-noisette, praliné ou spéculoos, pour un effet bouchée addictive.

La méthode inratable pour des cookies cœur coulant

Tout commence par le fourrage : de petites cuillerées de pâte à tartiner, posées sur papier cuisson puis passées 20 à 30 minutes au congélateur. Cette étape évite que le cœur ne disparaisse dans la pâte. Ensuite, on façonne des boules bien fermées et on mise sur une légère sous-cuisson à 180 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Former 12 à 14 petits cœurs de pâte à tartiner congelés. Technique : Mélanger ingrédients secs ; crémer beurre et sucres, ajouter œuf et vanille. Cuisson : Incorporer les secs, ajouter les pépites, enfermer chaque cœur dans une boule. Finition : Cuire 10 à 12 minutes à 180 °C, laisser tiédir, parsemer de noisettes et fleur de sel.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 40 min env. 🔍 Le secret de l’expert Cœur congelé, beurre crémeux et cuisson courte permettent à la pâte de prendre pendant que le centre reste fluide. ✨ Le twist gourmand : Rouler les boules dans des noisettes et finir par une pincée de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser la pâte à tartiner non congelée ou trop cuire les cookies jusqu’à les sécher.

Variantes, conservation et service des cookies cœur coulant

Ces cookies fourrés Nutella ou praliné se gardent 2 jours dans une boîte hermétique. Pour retrouver le cœur coulant, on les réchauffe brièvement au four doux ou au micro-ondes. On peut aussi congeler les boules crues et ajouter 1 à 2 minutes de cuisson.