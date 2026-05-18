Apéro : ce pain torsadé ail-basilic ultra-moelleux, prêt en 2 h 30, cache un geste tout bête qui change tout

À l’apéro, ce pain torsadé ail-basilic doré et ultra-moelleux remplace en un clin d’œil les chips sur la table. Quelques gestes de boulanger suffisent pour obtenir cette mie filante irrésistible.

Quand l’apéro s’installe, il suffit d’une odeur d’ail chaud, de basilic froissé et de beurre qui mousse au four pour attirer tout le monde en cuisine. Sur la table, un pain tiède attend ; la croûte fine craque, la mie tire en fils, et chaque morceau arraché fait taire la conversation une seconde.

D’ailleurs, ce qui fait la différence, c’est ce contraste : surface lustrée, bords caramélisés, intérieur ultra-moelleux parfumé à l’ail et au basilic. Visuellement, les spirales s’ouvrent comme une brioche salée, prêtes à se détacher du bout des doigts. Ce pain torsadé ail-basilic semble sorti d’un fournil ; pourtant on le réussit très bien chez soi, avec quelques gestes simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte : 500 g farine, 7 g levure, 280 ml lait tiède, 20 g sucre, 10 g sel, 60 ml huile d’olive

✅ Beurre ail-basilic : 100 g beurre mou, 4 gousses d’ail, 25 g basilic, 30 g parmesan (facultatif)

✅ Dorure et finition : 1 jaune d’œuf, 1 c. à s. lait, 1 c. à s. graines, fleur de sel

✅ Petits plus : jus de citron, poivre, mozzarella ou comté

Les ingrédients pour un pain torsadé ail-basilic doré et ultra-moelleux

La base de ce pain torsadé ail basilic rappelle un pain brioché léger : farine, lait tiède, un peu de sucre et d’huile d’olive pour la souplesse. Le beurre ail-basilic, bien pommade, se tartine finement ; ail râpé, basilic généreux, parmesan facultatif viennent parfumer chaque couche.

La méthode pour un façonnage torsadé doré et ultra-moelleux

On vise une pâte souple, qui se tient sans coller, grâce à un pétrissage de 8 à 10 minutes et une pousse où elle double de volume. Puis vient le geste signature : rectangle régulier, couche fine de beurre ail-basilic, roulage serré, coupe dans la longueur, torsade en laissant les stries bien ouvertes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Activer la levure dans le lait sucré, ajouter farine, sel, huile, pétrir 8 à 10 minutes, laisser pousser jusqu’à ce que la pâte double. Technique : Dégazer la pâte, l’étaler en grand rectangle, tartiner de beurre ail-basilic en laissant 1 cm nu sur les bords, rouler bien serré. Cuisson : Couper le boudin dans la longueur, torsader les deux brins, déposer sur plaque, laisser lever 20 à 30 minutes, dorer au jaune et lait, cuire 22 à 25 minutes à 190 °C. Finition : À la sortie du four, badigeonner d’un peu de beurre ail-basilic, ajouter fleur de sel et quelques feuilles de basilic frais, servir tiède à partager.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert Pâte bien hydratée et pétrie = gaz bien piégés, mie filante ; dorure au jaune = croûte fine parfumée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter mozzarella, parmesan et zeste de citron pour une torsade ultra-filante et fraîche. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Liquide trop chaud, sel sur la levure ou farine en excès : pousse ratée, pain sec.

Servir, conserver et varier ce pain torsadé ail-basilic

Servi tiède au centre, il se déchire à la main. Le lendemain, 5 minutes à 160 °C lui rendent son moelleux.