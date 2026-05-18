Apéro : ce cake salé chorizo-chèvre, moelleux grâce à un ingrédient surprise, s'est terminé par 3 demandes de recette

Testé lors d’un apéro à huit, ce cake chorizo chèvre a disparu sans laisser une miette. Entre pâte au yaourt et gestes précis, tout change à la dégustation.

À peine sorti du four, ce cake chorizo chèvre embaume la cuisine : huile d’olive chaude, paprika fumé, chèvre qui commence à fondre. À la découpe, la lame traverse une croûte fine et dorée, puis révèle une mie presque brioche, constellée de petits éclats rouges. On entend déjà les verres qui s’entrechoquent.

À un apéro de 8 personnes, posé au centre de la table, ce cake a disparu tranche après tranche ; le plat est revenu vide, avec trois demandes de recette. Si on veut obtenir le même effet chez soi – une texture ultra-moelleuse, la garniture bien répartie et zéro bouchée sèche – tout se joue sur quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 yaourt nature (125 g), 3 œufs, 200 g de farine, 1 sachet de levure chimique

✅ 8 cl d’huile d’olive, 6 cl de lait, herbes de Provence, poivre

✅ 150 g de chorizo en petits dés, légèrement farinés

✅ 150 à 180 g de fromage de chèvre émietté, 40 g de fromage râpé

Pourquoi ce cake chorizo-chèvre disparaît en 10 minutes à l’apéro

Ce cake chorizo chèvre a tout pour plaire à l’apéro : mie souple qui se tient, croûte dorée, parfum épicé qui attire les mains avant même le premier toast. Le chorizo apporte le piquant, le chèvre adoucit ; ensemble, ils donnent un goût franc sans lourdeur.

Son secret tient à une pâte au yaourt qui donne ce côté presque brioche et à des dés de chorizo très fins, mêlés à du chèvre émietté pour éviter les trous de garniture.

La méthode inratable : le cake chorizo-chèvre “plat rendu vide” pas à pas

Pour obtenir cette mie moelleuse qui fait penser à une brioche, on prépare d’abord la base yaourt‑œufs, puis on ajoute huile et lait. La farine et la levure arrivent en dernier, mélangées rapidement pour ne pas alourdir la pâte. Chorizo et chèvre rejoignent ensuite le tout, incorporés délicatement pour parfumer chaque bouchée sans tasser l’appareil.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, chemiser un moule de 24 cm, couper le chorizo et émietter le chèvre. Technique : Mélanger yaourt et œufs, ajouter huile et lait, puis incorporer farine, levure, herbes, sel et poivre sans trop travailler. Cuisson : Rouler les dés de chorizo dans un peu de farine, ajouter chorizo et chèvre à la pâte, verser dans le moule. Finition : Cuire environ 40 minutes ; laisser reposer 10 minutes, démouler sur grille puis couper en tranches ou en cubes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈55 min 🔍 Le secret de l’expert Yaourt, huile et chorizo gardent la pâte tendre, gonflée et parfumée. ✨ Le twist gourmand : Saisir le chorizo à sec, l’égoutter, puis l’ajouter refroidi. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mélanger trop la farine ou surcuire : le cake sèche aussitôt.

S’organiser pour un apéro réussi : cuisson, transport, réchauffage

On peut cuire le cake deux heures avant l’arrivée des invités ; il aura le temps de tiédir et se tranche mieux. Pour transporter, on le laisse entier, emballé serré ; le réchauffage se fait seulement au four doux, jamais au micro-ondes.