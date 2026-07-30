Fini la carbo de secours : ces pâtes saumon fumé-citron cachent un secret pour une sauce ultra onctueuse
Routine carbonara au dîner, famille qui se lasse, envie de changer sans perdre le côté réconfortant. Ces pâtes saumon fumé citron promettent une crème fraîche et vive à table.
Fini la carbo à répétition : ces pâtes saumon fumé–citron mettent tout le monde d’accord
Une vapeur de crème chaude, le gras des lardons qui grésille… Le soir, la carbonara de secours revient un peu trop souvent. Les assiettes se vident encore, mais on sent la routine s’installer autour de la table.
Cette fois, on garde le confort des pâtes du soir, mais on passe à des pâtes saumon fumé citron : même crémeux, plus de fraîcheur, préparation ultra rapide. Une seule question reste ; comment obtenir une sauce ultra onctueuse, sans acidité agressive ni saumon sec ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de tagliatelles sèches, cuites al dente
- ✅ 200 g de saumon fumé en fines lanières
- ✅ 120 ml de crème fraîche épaisse 30 % MG
- ✅ 80 g de parmesan râpé, 1 citron jaune, sel, poivre, eau de cuisson réservée
Pourquoi cette recette remplace (en mieux) votre carbonara du soir
On reste sur un code très carbo : des tagliatelles fumantes, crème et parmesan, mais le duo saumon fumé–citron allège tout. Le fumé apporte la gourmandise, le citron taille dans le gras, la crème enveloppe. Résultat ; une vraie alternative à la carbonara, aussi réconfortante mais beaucoup plus vive en bouche.
Pas-à-pas : comment réussir la sauce crème–citron sans la faire trancher
Tout se joue à la liaison : hors gros bouillon, on mêle crème, eau de cuisson des pâtes et parmesan, puis on ajoute le citron en deux temps pour une sauce émulsionnée qui reste soyeuse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mettre une grande casserole d’eau salée à bouillir, cuire les tagliatelles al dente, couper le saumon fumé en fines lanières.
- Technique : Prélever une louche d’eau de cuisson, égoutter, remettre les pâtes hors du feu avec la crème fraîche épaisse 30 % MG, le zeste de citron finement râpé, poivre noir du moulin.
- Cuisson : Ajouter le parmesan fraîchement râpé, détendre avec l’eau de cuisson réservée et un filet de jus de citron frais, mélanger jusqu’à texture nappante.
- Finition : Incorporer le saumon hors du feu pour qu’il reste fondant ; en version plus gourmande, ajouter oignons à légère caramélisation et jaunes d’œufs façon carbonara au saumon.
Variantes et service pour vos pâtes saumon fumé citron
Ces tagliatelles saumon fumé citron se servent brûlantes, en assiettes creuses, avec une salade verte. Pour une version plus légère, remplacer un peu de crème par davantage d’eau de cuisson bien chaude.
En bref
- 🍝 En semaine, la carbonara de secours lasse la table, cette recette de pâtes saumon fumé citron propose une alternative rapide et tout aussi réconfortante.
- 🍋 Une sauce crémeuse au citron pour pâtes repose sur une émulsion simple avec eau de cuisson, crème et parmesan, pensée pour rester lisse et généreuse.
- ✨ Tagliatelles saumon fumé citron, option façon carbonara, variantes légères ou ultra-gourmandes et geste interdit à éviter promettent un plat du soir qui surprend encore.
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