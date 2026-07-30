Arrêtez de l’arracher : cette mauvaise herbe en eau de rinçage peut sauver des cheveux gras, ternes ou clairsemés

Et si l’ortie qui pique vos mollets devenait le meilleur soin de vos longueurs ? De la cueillette au dernier rinçage, cette eau d’ortie promet des cheveux plus forts.

L’ortie qui pique les mollets au jardin a longtemps été rangée dans la case « mauvaise herbe ». Pourtant cette sauvageonne verte cache un vrai potentiel beauté : en eau de rinçage, elle tonifie les longueurs et réveille les cuirs chevelus fatigués.

Remède de grand-mère remis au goût du jour, l’eau de rinçage à l’ortie séduit autant les adeptes de recettes maison que certaines coiffeuses naturelles. Quand les cheveux sont gras, ternes ou clairsemés, cette lotion végétale offre une alternative simple aux soins du commerce, à condition de bien la préparer.

Pourquoi l’ortie fait du bien aux cheveux

Derrière ses poils urticants, l’ortie dioïque (Urtica dioica) concentre minéraux, vitamines et chlorophylle. En phytothérapie, elle a été utilisée pour soutenir la vitalité générale, et des compléments capillaires modernes associent désormais ortie, prêle, collagène, acides aminés, vitamines et minéraux pour épaissir la fibre. En usage local, l’infusion stimule la micro‑circulation, aide à réguler le sébum et apporte tenue et brillance aux longueurs.

Recette express d’eau de rinçage à l’ortie

Nous avons tous déjà redouté son contact, pourtant l’ortie devient douce une fois chauffée. Le Parisien rassure : « Rassurez-vous, l’ortie ne vous irritera pas le cuir chevelu : elle perd son piquant dès qu’elle est blanchie quelques minutes dans l’eau ». Pour une eau de rinçage maison, la marche à suivre est très simple.

Faire bouillir 50 cl d’eau.

Ajouter une poignée de feuilles d’ortie fraîches ou séchées.

Couvrir, laisser infuser 15 à 20 minutes, puis filtrer finement.

Laisser refroidir, éventuellement parfumer avec un peu de jus de citron ou de vinaigre de cidre, transvaser dans un flacon propre.

On l’utilise en dernière eau après le shampooing : rinçage clair, puis on verse la lotion tiédie sur cuir chevelu et longueurs en massant. On ne rince pas, pour laisser les actifs agir. En cas d’allergie possible, un test dans le pli du coude reste prudent.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Temps de préparation 15‑20 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Infusion minéralisante qui stimule le cuir chevelu. 💡 Le petit plus : Préparez un litre d’avance et gardez‑le au frais. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rincer vos cheveux après l’ortie avec de l’eau claire.

Adapter le rituel et cultiver vos propres orties

Pour des cheveux gras, ce rinçage s’utilise deux fois par semaine ; pour des cheveux secs, on reste sur un usage plus ponctuel. La coiffeuse et naturopathe Elyette Cotteux conseille aussi « la tête en bas avec une brosse en poil de sanglier pour que les bienfaits du sébum se diffusent sur toute la chevelure et le dernier rinçage de vos cheveux avec une infusion d’ortie pour les garder en forme » sur la radio ICI. Côté récolte, on coupe les feuilles avec des gants, loin des routes, ou on cultive l’ortie en bac profond, en sol riche et frais, à mi‑ombre, semée au printemps puis taillée juste avant la floraison. En interne (tisanes, compléments), elle demande l’avis d’un professionnel en cas de problème rénal ou de traitement médicamenteux.