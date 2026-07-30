Fraisiers : en arrachant ces tiges rampantes fin juillet, vous jetez des années de récoltes sans le savoir

Fin juillet, les potagers se remplissent de tiges rampantes qu’on arrache machinalement pour faire propre. Et si ces stolons des fraisiers devenaient vos meilleurs alliés contre la chaleur et les récoltes en berne ?

Fin juillet, beaucoup de potagers ont le même décor : un carré de fraisiers qui a bien donné, des tiges qui s’échappent dans tous les sens… et des poignées de stolons arrachés pour “faire propre”. Ce réflexe de jardinier soigneux prive pourtant le jardin d’une vraie mine d’or verte.

Car ces longues tiges rampantes ne sont pas que du désordre, ce sont des plants tout neufs en préparation. Bien gérés, les stolons des fraisiers offrent des dizaines de bébés pieds gratuits, tout en aidant à traverser les coups de chaud. La clé, c’est de savoir quand les garder… et quand les couper.

Stolons des fraisiers : les clones parfaits que l’on jette par habitude

Comme le décrit Modes & Travaux, « Il s’agit d’une tige souple, souvent un peu rougeâtre, qui s’éloigne du pied mère en courant au ras du sol et se termine par une petite rosette de feuilles, sans fleurs ni fruits ». À l’inverse, la hampe florale monte vers le ciel et porte boutons, fleurs puis fraises : surtout ne pas la couper. Selon Pause Maison, « Les stolons sont des clones parfaits de la plante mère, prêts à s’enraciner ».

Autrement dit, chaque rosette au bout d’un stolon peut devenir un nouveau fraisier, fidèle au pied d’origine, sans passer par la case achat. Un argument de poids quand on sait qu’un fraisier s’est épuisé au bout de trois ans environ : renouveler régulièrement le massif avec ces clones permet de garder des récoltes généreuses, pour 0 €.

Fin juillet : transformer les stolons en pépinière maison

Hors épisode de canicule, la fin juillet offre des conditions idéales : sol bien réchauffé, nuits encore supportables, enracinement éclair. Il suffit de sélectionner des stolons issus de pieds sains et productifs, en gardant de préférence la première rosette sur la tige, la plus vigoureuse, et en évitant d’en conserver plus de deux ou trois par plante pour ne pas l’épuiser.

Remplir un petit godet de terreau léger et le caler sous la rosette.

Poser la rosette sur le terreau et la maintenir avec un cavalier ou un trombone déplié.

Laisser le stolon attaché, arroser régulièrement ; au bout de 2 à 3 semaines, le godet est raciné, on pourra couper le “cordon” et planter à l’automne.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie estimée jusqu’à 30 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les stolons des fraisiers sont déjà alimentés par la plante mère : en les laissant s’enraciner en godets fin juillet, on obtient des plants jeunes et vigoureux sans affaiblir brutalement le massif. 💡 Le petit plus : placer les godets légèrement à l’ombre d’une autre culture limite le stress hydrique et aide les jeunes racines à s’installer rapidement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arracher les stolons à la main en tirant dessus, au risque d’abîmer le pied mère ; toujours couper proprement au sécateur.

Canicule ou feuillage grillé : quand il faut vraiment couper les stolons

Dès que le thermomètre dépasse 28 à 30 °C, la Société Nationale d’Horticulture de France rappelle que le fraisier passe en mode survie. Les fruits, composés d’environ 90 % d’eau, entrent en concurrence directe avec les stolons. Si tous restent en place lors d’un épisode annoncé par Météo-France, le sol s’assèche, les fraises se ratatinent et certains pieds grillent.

En cas de canicule ou de feuillage brun et pendouillant, priorité à la survie : couper la majorité des stolons des fraisiers au sécateur, tôt le matin ou le soir, supprimer les feuilles vraiment brûlées, pailler sur 5 à 7 cm (paille, lin, chanvre) et arroser uniquement au pied. Comme le souligne Astuces de Grand-Mère, « De nouvelles et ravissantes fleurs blanches apparaîtront bientôt, annonçant un mois de septembre riche en saveurs sucrées » : un joli bonus pour qui aura su jongler entre multiplication et protection.