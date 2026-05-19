Fraisiers : ce geste simple sur cette tige rampante peut sauver jusqu'à 50 % de votre récolte cet été

Sous les fraisiers, une tige discrète peut vider vos plants de leur énergie au moment crucial de la fructification. Un voisin m’a montré ce détail qui change tout au jardin.

Mai, les premières fraises rosissent et, sous les feuilles, une tige fine file au ras du sol. Un voisin l’a un jour saisie entre deux doigts avant de lâcher, catégorique, dans Pause Maison (Ouest‑France) : « Coupe ça tout de suite. » Cette tige presque invisible venait d’expliquer une récolte famélique.

Car cette tige rampante n’était pas anodine, mais un stolon : une sorte de cordon ombilical qui fabrique des clones tout en pompant l’énergie du pied‑mère. Mal géré, il peut détourner jusqu’à la moitié de la récolte. Et la bonne nouvelle, c’est qu’un simple geste régulier change tout.

Sous les fraisiers, ces stolons qui siphonnent votre récolte

Un stolon, c’est une longue tige très souple qui part du cœur du fraisier, rampe à l’horizontale, puis forme à son extrémité une petite touffe de feuilles : le futur plant. En juin‑juillet, un pied en forme en produit facilement 10 à 12 par an, et ces tiges consomment jusqu’à 50 % de l’énergie disponible, au détriment des fruits.

À ne pas confondre avec la hampe florale. Celle‑ci est plus épaisse, bien dressée, porte d’abord des boutons, puis des fleurs blanches et enfin les fraises. Le stolon est fin, traînant, terminé par une mini rosette verte. Couper par erreur une hampe florale, c’est supprimer directement une grappe de futures fraises.

À quel moment couper les stolons des fraisiers ?

La règle est simple : dès que les fleurs apparaissent, on coupe les stolons pour rediriger la sève vers les fruits. Pour les variétés non remontantes comme la Gariguette, cette taille avant et pendant l’unique récolte de printemps est cruciale. Sur les remontants, le contrôle se fait tout l’été ; dès qu’un stolon s’enracine, la production ralentit aussitôt.

Nous avons tous déjà laissé filer un jeune plant acheté au printemps. Sur ces fraisiers de l’année, on supprime non seulement tous les stolons, mais aussi la toute première vague de fleurs : cela oblige la plante à épaissir ses racines et son feuillage. Sur un plant déjà installé, on garde toutes les fleurs, mais on coupe régulièrement les tiges rampantes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte préservée jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les stolons détournent une grande part de la sève pour fabriquer de nouveaux plants. En les coupant pendant la floraison, l’énergie se concentre sur les fleurs puis les fruits. En fin d’été, quelques stolons sélectionnés servent à renouveler gratuitement le carré. 💡 Le petit plus : glisser un petit pot rempli de terre fine sous la plantule d’un stolon choisi pour obtenir une motte prête à replanter. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : confondre stolon et hampe florale et couper les tiges qui portent les fleurs, ou laisser les stolons s’enraciner en pleine fructification.

Garder quelques tiges pour assurer la relève de vos fraisiers

Les fraisiers restent vraiment productifs seulement 3 à 5 ans. Dans les campagnes, on renouvelait donc chaque carré tous les 3 à 4 ans grâce aux stolons. En fin d’été, sur les pieds de 3e année, on conserve le premier stolon, le plus vigoureux, que l’on fait s’enraciner dans un pot avant de le détacher et de le replanter à 30–40 cm.

Arroser au pied le matin : un sol trop sec retarde les fruits, trop mouillé favorise les champignons.

Pailler avec paille ou feuilles sèches pour garder l’humidité et éviter la pourriture grise sur les fraises.

Éviter les excès d’azote qui donnent beaucoup de feuilles et peu de fruits ; après floraison, privilégier un apport riche en potasse, comme la cendre de bois tamisée.

Veiller à la pollinisation et protéger des limaces et oiseaux pour que chaque fleur ait une chance de devenir une belle fraise.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Vos fraisiers sont en fleurs ce geste a faire des maintenant peut doubler vos recoltes cet ete»