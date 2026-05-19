Fatigué le soir ? Ce fruit exotique poêlé en 10 minutes risque de détrôner tous vos desserts préférés
Soir de fatigue, une mangue qui traîne et zéro énergie pour une pâte à gâteau ? Avec une poêle bien chaude, cette mangue poêlée promet un dessert minute digne d’une brasserie.
Soir de fatigue, on a faim de sucré mais aucune énergie pour une recette longue. Une mangue qui traîne, une poêle chaude, et déjà l’odeur de caramel envahit la cuisine.
En quelques minutes, la chair devient fondante, le sucre accroche, la cannelle enveloppe. Résultat : une mangue poêlée façon dessert de brasserie, prête plus vite qu’un yaourt du frigo.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 mangue bien mûre mais encore ferme (≈ 300 g de chair)
- ✅ 20 g de vergeoise brune
- ✅ 10 g de margarine végétale ou 5 g d’huile de coco
- ✅ 1/2 c. à café de cannelle moulue
Pourquoi la mangue poêlée est le dessert parfait des soirs de flemme
Ce dessert tient en trois éléments : fruit, sucre, matière grasse. Pas de pâte ni de pesées compliquées ; la mangue caramélisée à la poêle se fait en dix minutes, chrono, avec une seule poêle à laver.
La chaleur réveille le côté mielleux de la mangue, concentre ses arômes et dore les bords. On obtient un dessert mangue rapide, chaud et parfumé, qui a tout d’un dessert travaillé.
La recette express de mangue poêlée (pour 2 personnes)
On choisit une mangue parfumée mais encore ferme : elle doit céder légèrement sous le doigt, sans être molle. La poêle, bien chaude mais sans fumée, saisit la chair et laisse le temps au sucre de caraméliser.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper la mangue en deux, quadriller la chair sans percer la peau.
- Technique : Frotter la vergeoise et la cannelle sur la chair, dans les entailles.
- Cuisson : Faire fondre la margarine, déposer la mangue côté chair, laisser saisir 2 à 4 minutes.
- Finition : Retourner éventuellement trente secondes, puis servir aussitôt avec yaourt, glace ou granola.
Idées de dressage : du dessert du mardi au dessert “brasserie”
En version ultra flemme, on sert la demie mangue encore dans sa peau, nappée de son jus sirupeux, et on mange à la cuillère. Pour un air plus “brasserie”, on la tranche, on ajoute yaourt ou glace, un peu de granola, coco râpée et filet de citron vert : le dessert à la mangue chaud gagne en contraste sans demander plus de deux minutes.
Sources
En bref
- 🍽️ Soir de flemme, une mangue qui attend et l’idée d’une mangue poêlée express pour un dessert réconfortant sans préparation compliquée.
- 🔥 Une mangue caramélisée à la poêle, prête en dix minutes avec quelques ingrédients du placard, mise en valeur par un simple jeu de textures.
- 😋 Des idées de dressage et de contrastes chaud-froid transforment ce dessert à la mangue chaud en fausse pâtisserie de restaurant à tester chez soi.
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