Fatigué le soir ? Ce fruit exotique poêlé en 10 minutes risque de détrôner tous vos desserts préférés

Soir de fatigue, une mangue qui traîne et zéro énergie pour une pâte à gâteau ? Avec une poêle bien chaude, cette mangue poêlée promet un dessert minute digne d’une brasserie.

Soir de fatigue, on a faim de sucré mais aucune énergie pour une recette longue. Une mangue qui traîne, une poêle chaude, et déjà l’odeur de caramel envahit la cuisine.

En quelques minutes, la chair devient fondante, le sucre accroche, la cannelle enveloppe. Résultat : une mangue poêlée façon dessert de brasserie, prête plus vite qu’un yaourt du frigo.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 mangue bien mûre mais encore ferme (≈ 300 g de chair)

✅ 20 g de vergeoise brune

✅ 10 g de margarine végétale ou 5 g d’huile de coco

✅ 1/2 c. à café de cannelle moulue

Pourquoi la mangue poêlée est le dessert parfait des soirs de flemme

Ce dessert tient en trois éléments : fruit, sucre, matière grasse. Pas de pâte ni de pesées compliquées ; la mangue caramélisée à la poêle se fait en dix minutes, chrono, avec une seule poêle à laver.

La chaleur réveille le côté mielleux de la mangue, concentre ses arômes et dore les bords. On obtient un dessert mangue rapide, chaud et parfumé, qui a tout d’un dessert travaillé.

La recette express de mangue poêlée (pour 2 personnes)

On choisit une mangue parfumée mais encore ferme : elle doit céder légèrement sous le doigt, sans être molle. La poêle, bien chaude mais sans fumée, saisit la chair et laisse le temps au sucre de caraméliser.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la mangue en deux, quadriller la chair sans percer la peau. Technique : Frotter la vergeoise et la cannelle sur la chair, dans les entailles. Cuisson : Faire fondre la margarine, déposer la mangue côté chair, laisser saisir 2 à 4 minutes. Finition : Retourner éventuellement trente secondes, puis servir aussitôt avec yaourt, glace ou granola.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 minutes 🔍 Le secret de l’expert Le quadrillage augmente la surface de contact et aide le sucre à pénétrer. À la cuisson, la vergeoise fond puis brunit doucement ; elle forme une croûte parfumée tandis que le cœur reste juteux et fondant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter yaourt grec bien froid, granola ou noix, un zeste de citron vert et une pincée de sel : le contraste chaud, froid et croquant suffit à sublimer la mangue. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remuer la mangue dans la poêle. En la bougeant, le sucre fond sans dorer, la chair rend trop de jus et l’on perd la belle surface caramélisée recherchée.

Idées de dressage : du dessert du mardi au dessert “brasserie”

En version ultra flemme, on sert la demie mangue encore dans sa peau, nappée de son jus sirupeux, et on mange à la cuillère. Pour un air plus “brasserie”, on la tranche, on ajoute yaourt ou glace, un peu de granola, coco râpée et filet de citron vert : le dessert à la mangue chaud gagne en contraste sans demander plus de deux minutes.

Sources Top Santé

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