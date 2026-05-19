Cette tarte sucrée-salée prête en 40 min va sauver vos soirs de semaine (si vous évitez ce faux pas)
Un soir pressé, une pâte fine, des poivrons fondants et un filet de miel : cette tarte poivrons feta miel vise le combo croustillant-moelleux. Mais quel geste simple évite la pâte détrempée au moment de passer à table ?
Sucré, salé, fondant, croustillant : la tarte poivrons–feta–miel qui sauve vos soirs de semaine
Le soir, quand le four chauffe et que l’odeur des poivrons rôtis se mêle à celle de l’oignon qui compote, on sait que la journée touche vraiment à sa fin. Sur la plaque, une pâte fine commence à blondir, les bords se dressent, prêts à devenir bien craquants, pendant que le cœur reste moelleux.
Sur le dessus, la feta fond par endroits, dore à d’autres, et un filet de miel fait briller l’ensemble. Une vraie tarte sucrée salée, prête en moins de 40 minutes, qui coche toutes les cases d’un repas du soir sans prise de tête. Reste à comprendre comment garder ce duo bords croustillants / centre fondant, sans pâte détrempée.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte : 250 g de farine, 60 g d’huile d’olive, 90 g d’eau tiède, 1 c. à café de poudre à lever, sel
- ✅ Légumes : 5 petits poivrons, 3 oignons, 4 gousses d’ail, 2 c. à soupe d’huile d’olive
- ✅ Assaisonnement : 1 pincée de sel, poivre du moulin
- ✅ Finition : 1 à 2 c. à soupe de moutarde, 90 g de feta, 1 c. à soupe de miel liquide
Pourquoi cette tarte coche toutes les cases d’un repas du soir réussi
Cette tarte poivrons feta miel réunit tout ce qu’on attend d’une tarte salée du soir : une base fine qui reste ferme en main, des poivrons fondants presque confits, une feta émiettée bien salée et ce filet de miel qui relève la douceur naturelle des légumes. On mange chaud, tiède, même du bout des doigts devant une série, sans perdre le croustillant.
Montage & cuisson : comment réussir le contraste sucré-salé, fondant-croustillant
La clé, c’est la pâte à l’huile d’olive étalée très finement et un four préchauffé à 200 °C. En dessous, la moutarde forme une couche protectrice ; au-dessus, des poivrons et oignons déjà bien fondants, presque secs, pour ne pas détremper la base. La cuisson de 18 à 25 minutes donne ce combo bords bien dorés et cœur juteux, avec le miel qui caramélise en surface.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger farine, sel et poudre à lever, ajouter l’huile puis l’eau tiède. Travailler rapidement et étaler aussitôt en couche fine sur une plaque recouverte de papier cuisson.
- Technique : Émincer oignons, couper les poivrons en lanières, hacher l’ail. Faire revenir le tout à feu doux avec l’huile, jusqu’à légumes très fondants et presque confits. Saler, poivrer.
- Cuisson : Tartiner la pâte d’une fine couche de moutarde, répartir les légumes, ajouter la feta émiettée et un filet léger de miel. Cuire 18 à 25 minutes à 200 °C, jusqu’à bords bien dorés.
- Finition : Laisser reposer 5 minutes hors du four pour que la pâte se fige et que les saveurs se posent. Servir la tarte poivrons feta rapide en parts généreuses.
Comment servir, conserver et réchauffer sans perdre le croustillant
On sert cette tarte salée du soir avec une salade verte bien relevée ou une soupe froide ; le contraste chaud-froid fonctionne à merveille. Le lendemain, on réchauffe quelques minutes à 180 °C, directement sur la plaque, pour réveiller le dessous croustillant. Pour varier, on peut reprendre la même base avec reste de ratatouille, chèvre ou mozzarella bien égouttée : tant que la garniture reste fondante et peu aqueuse, la magie opère.
En bref
- 🍽️ En moins de 40 minutes, cette tarte poivrons feta miel promet un vrai repas du soir complet, sucré-salé, pour quatre personnes.
- 🔥 Pâte à l’huile d’olive, légumes presque confits et cuisson vive à 200 °C s’enchaînent pour garder des bords croustillants et un cœur fondant.
- ✨ Entre filet de miel, moutarde discrète et feta émiettée, ajustements suffisent à éviter la pâte molle et à personnaliser cette tarte salée du soir.
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