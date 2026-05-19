Apéro : ne servez plus de croquettes sans cette panure secrète et ce cœur fondant qui rendent tout le monde accro

À l’apéro, ces croquettes de pommes de terre au fromage croustillantes disparaissent en quelques minutes. Entre panure bluffante et cœur fondant, une simple astuce change tout.

Fin de journée, verres qui tintent, odeur chaude de friture maison : au centre de la table, une assiette de croquettes dorées arrive en chuchotant encore.

Sous la fourchette, la coque se fend net, un parfum de chorizo se mêle à la pomme de terre, et un cœur de fromage se met à couler doucement. On comprend vite pourquoi chacun « reprend juste une dernière »… reste à maîtriser le secret.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 800 g de pommes de terre farineuses + 120 g de chorizo en dés

✅ Cœur fondant : 200 g de mozzarella spéciale cuisson, coupée en 12 dés

✅ Panure : 130 g de farine + 2 à 3 œufs battus

✅ Enrobage croustillant : 90 à 100 g de cornflakes nature + huile de friture

Pourquoi ces croquettes font craquer tout le monde à l’apéro

À la base, on parle de croquettes de pommes de terre au fromage croustillantes, pensées comme de vraies bouchées d’apéritif. Purée bien serrée, chorizo fumé ou poulet rôti en dés, assaisonnement juste : tout est là pour une garniture dense, parfumée, qui se tient.

Au centre, un dé de mozzarella spéciale cuisson fond et s’étire à la première bouchée. Autour, une double panure maison emprisonne le tout. On obtient une croûte qui craque nettement sous la dent et un cœur qui reste coulant.

La méthode pour une panure qui claque et un cœur fondant

Tout commence par une purée sans lait ni beurre, seulement pommes de terre, chorizo et un peu de farine pour lier. On la sèche brièvement sur feu doux, puis on la laisse refroidir au frais 20 minutes ; la base se raffermit et se façonne sans coller.

Chaque croquette garnie de mozzarella passe ensuite deux fois dans le trio farine, œuf battu, cornflakes écrasés en éclats. Cette double panure crée une carapace qui supporte la friture à 170‑180°C, mais aussi une cuisson au four à 200°C chaleur tournante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre, les écraser en purée sèche avec chorizo et farine, puis refroidir. Technique : Former 12 boules, glisser un dé de mozzarella au centre, refermer soigneusement en ovale compact. Cuisson : Paner chaque croquette deux fois farine‑œuf‑cornflakes, puis frire 4 à 5 minutes à 170‑180°C. Finition : Égoutter sur papier absorbant, laisser reposer 2 minutes et servir brûlant avec sauces et pickles.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté 4/10 🔍 Le secret de l’expert Purée dense et refroidie, double panure épaisse, huile bien chaude : moins d’eau en surface, donc pas d’éclatement et un fromage qui fond doucement au centre. ✨ Le twist gourmand : On peut mêler quelques pistaches concassées aux cornflakes de la panure. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Frire dans une huile tiède ou surcharger la casserole : panure grasse et molle garantie.

Conserver, varier et servir ces croquettes comme un pro

On peut préparer les croquettes à l’avance : on les pane, on les congèle sur une plaque, puis on les stocke en sachet. Le jour J, on les passe directement en friture ou au four et on sert, brûlantes, avec yaourt‑citron, mayo paprika et cornichons.