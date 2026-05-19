Vous jetez toujours vos blancs d’œufs ? Cette brioche au chocolat ultra légère va vous faire changer d’avis à jamais

Un simple reste de blancs d’œufs se transforme ici en brioche nuage au chocolat, sans beurre ni levure boulangère. Quels gestes suffisent à obtenir cette mie tremblotante qui garde sa hauteur après cuisson ?

J’ai tenté une brioche aux blancs d’œufs et chocolat sans y croire : c’est la plus aérienne que j’aie jamais sortie de mon four !

Un bol de blancs d’œufs qui traîne, quelques pépites de chocolat, le four qui chauffe ; on s’attend à finir les restes, pas à sortir une brioche de boulanger.

Cette brioche légère mise tout sur l’air : blancs montés en neige, un peu de Maïzena, de vanille et des éclats de chocolat. Quelques gestes précis, et la mie devient nuage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 5 blancs d’œufs (≈160 g) + 1 pincée de sel

✅ 12 g de Maïzena + 4 g de levure chimique

✅ 20 g de miel (ou sucre) + vanille liquide

✅ 80 g de pépites de chocolat noir ou lait

Pourquoi cette brioche aux blancs d’œufs est un “nuage” (et pas un simple gâteau)

Ici, pas de pâte riche ni d’additifs ; tout repose sur des blancs montés en mousse stable, resserrés par la Maïzena et soutenus par un peu de levure chimique. On obtient une mie soufflée-briochée, bien plus légère que les brioches chocolat ultra sucrées du rayon industriel.

Le pas-à-pas ultra précis : la brioche nuage qui ne retombe pas

Pour garder ce volume spectaculaire, trois règles : monter les blancs fermes mais lisses, incorporer les poudres à la maryse, puis cuire doucement à 170 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser un moule à cake 22 cm (ou rond 18–20 cm) et préchauffer le four à 170 °C. Technique : Monter les blancs tempérés avec le sel en neige très ferme, au bec bien net, sans les laisser grainer. Cuisson : Ajouter miel et vanille, fouetter brièvement, puis incorporer Maïzena et levure tamisées en soulevant à la maryse ; ajouter les pépites rapidement. Finition : Verser aussitôt dans le moule, lisser sans appuyer, cuire 20 à 25 minutes ; laisser tiédir 10 minutes avant de démouler sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert Blancs à température ambiante, bien montés, puis poudres tamisées ajoutées en douceur : cette combinaison fige les bulles d’air et la hauteur. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet marbré, colorer un tiers de la mousse avec un peu de cacao, verser en alternant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Fouetter ou remuer vigoureusement après ajout des poudres : la mousse s’effondre et la brioche devient compacte.

Variantes & idées pour servir cette brioche nuage

On peut parfumer la pâte sans l’alourdir : 1 cuillère à café de cacao, un zeste d’orange ou 30 g de noisettes concassées suffisent. Servie tiède, cette brioche adore un filet de caramel au beurre salé ou une boule de glace vanille. Elle se garde 24 à 36 heures sous cloche et se réchauffe très bien, tranchée, quelques minutes au four à 150 °C.