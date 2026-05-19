Ces blancs de poulet farcis épinards-mozza que ma famille réclame cachent une astuce et l’erreur qui ruine tout

Chaque mardi soir, ces blancs de poulet farcis épinards-mozza font l’unanimité à la maison. En quelques gestes précis, ils sortent du four dorés dessus et fondants au cœur.

Les mardis soirs, l’odeur qui met tout le monde à table, c’est celle du poulet qui dore, de l’ail qui chante dans le beurre et du fromage qui commence à gratiner dans le four.

Au centre, un blanc de poulet farci aux épinards et mozzarella, cuit au four, croûte dorée, cœur vert et blanc qui coule doucement. Toute la promesse tient en un point : obtenir ce contraste sans poulet sec ni farce trempée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 blancs de poulet, sel fin, poivre noir

✅ 300 g d’épinards, frais ou surgelés bien égouttés

✅ 250 g de mozzarella en bloc, 1 échalote, 2 gousses d’ail

✅ Huile d’olive, 20 g de beurre, muscade, citron, parmesan (option)

Fondants au cœur, dorés dessus : les blancs de poulet farcis épinards-mozza que ma famille me réclame chaque mardi soir

Pour ces blancs de poulet farcis épinards-mozza, on choisit des filets épais, sans nerf apparent, qui supportent l’ouverture en portefeuille. Des morceaux trop fins sèchent vite ; mieux vaut deux beaux blancs à partager que quatre minuscules.

Côté farce, le duo épinards-mozzarella reste gagnant : le vert apporte du caractère, le fromage le côté coulant. On compte environ 70 à 80 g d’épinards et 50 à 60 g de mozzarella par blanc ; ce dosage remplit généreusement sans déborder.

Fondants au cœur, dorés dessus : les blancs de poulet farcis épinards-mozza que ma famille me réclame chaque mardi soir

Le secret commence à la poêle. On fait tomber les épinards avec échalote et ail dans beurre et huile, feu vif, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jus au fond. D’ailleurs, on peut encore les presser en fin de cuisson.

Cette farce bien sèche, relevée de muscade, citron et un peu de parmesan, va tenir comme un coussin sous la mozzarella. Elle protégera la viande, évitera l’eau au fond du plat et préparera un cœur vraiment fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, chaleur tournante. Faire tomber les épinards avec ail et échalote. Technique : Presser les épinards cuits, ajouter muscade, citron, parmesan, rectifier l’assaisonnement ; réserver la farce. Cuisson : Ouvrir chaque blanc en portefeuille, saler, poivrer, garnir d’épinards puis de mozzarella placée au centre. Finition : Fermer avec cure-dents, saisir 2 minutes par face pour la réaction de Maillard, finir 20–25 minutes au four, viser 74 °C à cœur, reposer 5 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35–40 min 🔍 Le secret de l’expert On gagne en moelleux en salant légèrement les blancs 20 à 30 minutes avant de cuisiner ; cette petite saumure sèche aide la viande à retenir son jus. La saisie rapide déclenche la réaction de Maillard, crée une croûte savoureuse et limite encore les pertes d’eau. ✨ Le twist gourmand : Mélanger les épinards avec un peu de parmesan et quelques pignons légèrement torréfiés ; à la sortie du four, ajouter deux gouttes de citron ou un trait de pesto. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des épinards encore pleins d’eau avec une mozzarella mal égouttée ; le plat se remplit de liquide et le poulet cuit à la vapeur.

Fondants au cœur, dorés dessus : les blancs de poulet farcis épinards-mozza que ma famille me réclame chaque mardi soir

À table, on tranche les blancs en biseau, on les nappe de jus de cuisson et on les sert avec des pâtes courtes, du riz ou des pommes de terre rôties qui boivent le fromage fondu. Le lendemain, les tranches froides font un sandwich ou une salade de pâtes impeccable.