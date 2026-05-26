Fraisiers : si vous coupez encore ces tiges rampantes, vous jetez des années de récoltes sans le savoir
Sous le feuillage des fraisiers, ces tiges rampantes que l’on coupe par réflexe portent un secret de récolte. Que se passe-t-il quand on laisse un stolon s’enraciner ?
« Chaque été je coupais les tiges qui rampaient sous mes fraisiers… » Cette phrase pourrait être celle de nombreux jardiniers. Sous le feuillage brillant, ces fils verts se faufilent sur la terre et l’on les tranche au sécateur, convaincu de nettoyer le carré.
Ce que beaucoup ignorent, c’est que ces tiges ont un nom, les stolons de fraisiers, et qu’elles décident en silence du nombre de bols de fraises. Bien gérées, elles offrent à la fois plus de fruits et des plants de fraisiers gratuits. Tout repose sur quelques gestes au bon moment.
Ces tiges qui rampent sous les fraisiers : ce qu’elles font vraiment
Un stolon est une tige fine qui part du pied-mère, rampe à l’horizontale et porte à son extrémité une petite rosette de feuilles : un futur fraisier cloné. Dans la nature, ce marcottage naturel lui a permis de coloniser le sol comme un tapis végétal.
Au potager, l’histoire change. Les stolons peuvent détourner jusqu’à 50 % de l’énergie du fraisier au détriment des fruits. Un plant sain en forme entre 10 et 12 par an. Et la confusion guette : stolon fin et rampant ; la hampe florale est dressée, plus épaisse, portant fleurs puis fraises.
Couper, laisser filer… l’erreur que nous avons tous déjà faite
Beaucoup ont laissé courir tous les stolons en espérant un saladier de fraises… et obtenu l’inverse. D’autres ont coupé trop court et sacrifié des hampes florales. Un voisin résumait bien la scène, cité par Pause Maison : « Coupe ça tout de suite. » Reste à savoir quand, et quoi, couper.
Pendant la floraison et la pleine récolte, l’objectif reste simple : des fruits. On coupe donc tous les stolons, toutes les deux à trois semaines, voire chaque semaine sur des plants vigoureux, surtout pour les variétés non remontantes. On sectionne au ras du pied, sécateur propre, par temps sec, sans tirer pour ne pas arracher les racines. Sur les remontantes, ce travail a continué tout l’été, jusqu’aux gelées.
Le jour où un stolon a pris racine : des fraisiers gratuits pour des années
En fin d’été, laisser s’enraciner un stolon change tout. On choisit le premier émis par un pied sain, avec une rosette bien formée. On place un godet de 7 à 9 cm rempli de terre fine sous cette rosette, on la fixe avec une épingle et on garde le terreau légèrement humide.
Au bout de deux à quatre semaines, si la plantule résiste quand on la tire doucement, on coupe le lien avec le pied-mère et on arrose. Gamm Vert conseille d’utiliser seulement des pieds sains, les virus passant ainsi facilement. Replantés à 30 à 40 cm, ces jeunes fraisiers permettent de renouveler le carré tous les 3 à 4 ans, sans racheter de plants.
Sources
En bref
- Depuis des années, des jardiniers français coupent les tiges rampantes des fraisiers au printemps et en été sans comprendre le rôle des stolons. 🌱
- Ce guide indique quand couper ou laisser filer les stolons de fraisiers, et comment le faire sans sacrifier la récolte ni les futurs plants. 🍓
- Une simple tige enracinée en fin d’été peut transformer un carré épuisé en fraiseraie généreuse plusieurs années durant, si l’on applique quelques règles clés. 🌿
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