Fraisiers : si vous coupez encore ces tiges rampantes, vous jetez des années de récoltes sans le savoir

Sous le feuillage des fraisiers, ces tiges rampantes que l’on coupe par réflexe portent un secret de récolte. Que se passe-t-il quand on laisse un stolon s’enraciner ?

« Chaque été je coupais les tiges qui rampaient sous mes fraisiers… » Cette phrase pourrait être celle de nombreux jardiniers. Sous le feuillage brillant, ces fils verts se faufilent sur la terre et l’on les tranche au sécateur, convaincu de nettoyer le carré.

Ce que beaucoup ignorent, c’est que ces tiges ont un nom, les stolons de fraisiers, et qu’elles décident en silence du nombre de bols de fraises. Bien gérées, elles offrent à la fois plus de fruits et des plants de fraisiers gratuits. Tout repose sur quelques gestes au bon moment.

Ces tiges qui rampent sous les fraisiers : ce qu’elles font vraiment

Un stolon est une tige fine qui part du pied-mère, rampe à l’horizontale et porte à son extrémité une petite rosette de feuilles : un futur fraisier cloné. Dans la nature, ce marcottage naturel lui a permis de coloniser le sol comme un tapis végétal.

Au potager, l’histoire change. Les stolons peuvent détourner jusqu’à 50 % de l’énergie du fraisier au détriment des fruits. Un plant sain en forme entre 10 et 12 par an. Et la confusion guette : stolon fin et rampant ; la hampe florale est dressée, plus épaisse, portant fleurs puis fraises.

Couper, laisser filer… l’erreur que nous avons tous déjà faite

Beaucoup ont laissé courir tous les stolons en espérant un saladier de fraises… et obtenu l’inverse. D’autres ont coupé trop court et sacrifié des hampes florales. Un voisin résumait bien la scène, cité par Pause Maison : « Coupe ça tout de suite. » Reste à savoir quand, et quoi, couper.

Pendant la floraison et la pleine récolte, l’objectif reste simple : des fruits. On coupe donc tous les stolons, toutes les deux à trois semaines, voire chaque semaine sur des plants vigoureux, surtout pour les variétés non remontantes. On sectionne au ras du pied, sécateur propre, par temps sec, sans tirer pour ne pas arracher les racines. Sur les remontantes, ce travail a continué tout l’été, jusqu’aux gelées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Fraises en plus +30 à 40 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant les stolons dès la floraison, la plante concentre sa sève sur fleurs et fruits. En fin d’été, quelques tiges choisies fournissent des clones jeunes sans épuiser les pieds-mères. 💡 Le petit plus : Réserver deux vieux pieds aux stolons, et tous les autres uniquement à la récolte de fruits. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser s’enraciner tous les stolons dès mai ou couper une hampe florale couverte de boutons.

Le jour où un stolon a pris racine : des fraisiers gratuits pour des années

En fin d’été, laisser s’enraciner un stolon change tout. On choisit le premier émis par un pied sain, avec une rosette bien formée. On place un godet de 7 à 9 cm rempli de terre fine sous cette rosette, on la fixe avec une épingle et on garde le terreau légèrement humide.

Au bout de deux à quatre semaines, si la plantule résiste quand on la tire doucement, on coupe le lien avec le pied-mère et on arrose. Gamm Vert conseille d’utiliser seulement des pieds sains, les virus passant ainsi facilement. Replantés à 30 à 40 cm, ces jeunes fraisiers permettent de renouveler le carré tous les 3 à 4 ans, sans racheter de plants.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Fraisiers : ces tiges à ne plus couper peuvent vous offrir des fraises gratuites chaque année»