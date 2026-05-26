Ne plantez pas vos fraises avant d'avoir vu ces 3 variétés ultra faciles pour une récolte dès cet été au jardin

Vous débutez au potager et rêvez de bols de fraises cet été, même avec peu de temps et un simple balcon en ville. Trois variétés se démarquent par leur facilité et leurs récoltes express, à condition de respecter quelques règles toutes simples.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Fragaria × ananassa 🌸 Nom courant Fraisier de jardin 📏 Dimensions 20 à 30 cm de haut × 40 à 50 cm de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -15 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Caduc à semi-persistant

Des bols de fraises encore tièdes de soleil sur la table du jardin, le parfum sucré qui flotte… et pourtant un planning déjà bien rempli. Bonne nouvelle : le fraisier de jardin fait partie des rares fruits capables de s’adapter à un emploi du temps chargé, en pleine terre comme en jardinière.

La saison actuelle permet de planter sans attendre, mais toutes les variétés ne se valent pas quand on débute. Trois noms reviennent chez les jardiniers malins pour des variétés de fraises faciles à cultiver et productives dès cet été… à condition de les installer au bon endroit.

Le fraisier de jardin, un allié indulgent pour les débutants

Compact (20 à 30 cm de haut pour 40 à 50 cm de large) et rustique jusqu’à environ -15 °C, le fraisier s’est imposé comme un classique des jardins familiaux. Il accepte le soleil comme la mi-ombre, vit très bien en bac profond sur un balcon et s’est montré généreux même avec un arrosage parfois irrégulier.

Deux familles coexistent : les variétés non remontantes, qui donnent surtout au printemps, et les remontantes, qui offrent plusieurs vagues de fruits jusqu’aux gelées. En combinant les deux, les récoltes ont été étalées de la mi-mai à l’automne sans efforts compliqués.

Gariguette, Mara des Bois, Charlotte : le trio le plus simple à réussir

En tête, la Gariguette séduit par « ses saveurs acidulées » (source : Le Parisien) et sa chair ferme. Précoce et non remontante, elle aime la chaleur et le plein soleil, surtout dans les régions douces. Plantée dans un sol léger avec un arrosage régulier, elle a souvent commencé à produire « dès la mi-mai » (Le Parisien), offrant autour de 400 à 700 g de fruits par pied. Idéale pour ouvrir la saison.

Viennent ensuite les remontantes. La Mara des Bois, « réputée pour son parfum » rappelant la fraise des sous-bois (Le Parisien), fructifie de juin aux premières gelées, jusqu’à 800 à 1 000 g par plant en bonnes conditions. Elle préfère un soleil doux ou la mi-ombre l’après-midi et reste « sensible à certaines maladies » (Le Parisien). La Charlotte, très sucrée, donne de jolis fruits rouges en forme de cœur et « apporte aussi une touche esthétique au jardin » (Le Parisien). Remontante elle aussi, elle produit de juin aux froids, souvent 700 à 1 000 g par pied, en pleine terre comme en pot dès qu’elle profite de la lumière.

Planter et entretenir pour des bols de fraises dès cet été

La mise en place a tout changé. Après les dernières gelées, ces trois variétés se sont très bien installées avec un espacement d’environ 30 cm entre chaque pied et un pot d’au moins 20 à 30 cm de profondeur en culture en bac. Nous avons tous déjà vu des fraisiers dépérir dans l’eau : une couche drainante (billes d’argile ou graviers), un terreau riche mais léger et un arrosage régulier sans soucoupe pleine ont évité la pourriture.

Une routine simple a suffi ensuite : un paillage (paille, copeaux, tontes sèches) a gardé le sol frais et les fruits propres, tandis qu’on retirait régulièrement feuilles mortes et fraises abîmées, surtout près de la Mara des Bois. D’ailleurs, les fraisiers ont émis de longues tiges portant des « bébés » plants : couper la plupart de ces stolons la première année a concentré l’énergie sur la récolte. Petit bonus : au bout de trois ou quatre saisons, garder quelques jeunes plants bien racinés a permis de renouveler la fraisière sans tout racheter.