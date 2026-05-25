Voici le cocktail ultra frais que tout le bassin méditerranéen s'arrache cet été (et que vous faites sûrement mal)

De Tel-Aviv à Marseille, ce cocktail pastèque vodka s’invite à tous les apéros quand la température grimpe. Quelques détails, presque invisibles, font passer le verre de fade à inoubliable.

Ce cocktail pastèque vodka, chouchou du bassin méditerranéen

Au bord de la mer comme sur les toits chauffés des villes, un parfum revient dès que la chaleur monte : celui d’une coupe glacée où la pastèque juteuse se mêle à une pointe d’alcool, ultra-fraîche et lumineuse.

Autour de la Méditerranée, ce simple cocktail à la pastèque s’est imposé comme le réflexe des apéros tardifs : peu sucré, désaltérant, presque trompeur. Tout se joue pourtant sur quelques gestes précis, faciles à reproduire chez soi.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pastèque bien mûre : 900 g de chair (≈ 60 cl de jus filtré)

✅ Vodka neutre et douce : 24 cl (6 cl par coupe)

✅ Jus de citron vert frais : 6 cl + 4 cl de sirop de sucre de canne

✅ Menthe fraîche : 4 feuilles + glaçons à volonté et micro-pincée de sel fin

Pourquoi ce cocktail pastèque vodka fait l’unanimité

Ce mélange pastèque–vodka prolonge les grandes tablées d’été où l’on croquait le fruit nature avec un peu de feta et de sel. En version verre, la pastèque donne la sensation de jus frais, la vodka reste en retrait, le citron vert apporte le relief, et le jus finement filtré offre une vraie texture velours sans pépins.

Recette pas à pas du cocktail à la pastèque méditerranéen

On commence par une pastèque bien mûre, lourde et à la chair rouge vif. On ne garde que cette partie, loin de l’écorce blanche, pour éviter toute amertume végétale dans le jus.

Mixé puis filtré à la passoire fine, ce jus rejoint au shaker la vodka, le citron vert, le sirop et beaucoup de glace, pour ce cocktail pastèque menthe citron vert servi glacé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la pastèque, mixer la chair rouge, filtrer finement ; ajouter une micro-pincée de sel dans le jus. Technique : Garnir les coupes de glace ou les placer 15 minutes au congélateur, puis remplir le shaker aux deux tiers de glaçons. Cuisson : Verser le jus de pastèque, la vodka, le jus de citron vert et le sirop ; shaker énergiquement 10 à 15 secondes pour bien refroidir. Finition : Double-filtrer dans les coupes glacées, ajouter une feuille de menthe fraîche par verre et servir aussitôt, très froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur un jus de pastèque très filtré, qui se marie à la vodka et au citron vert sans lourdeur. La micro-pincée de sel réveille le fruit, et le service glacé assouplit l’alcool. ✨ Le twist gourmand : Pour un spritz méditerranéen, compléter la coupe avec du prosecco ou de l’eau pétillante ; pour un frozen, mixer la base de cocktail avec beaucoup de glace. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter la partie blanche de la pastèque, garder la menthe hors du shaker et ne jamais sucrer sans goûter.

Variantes et accords pour tous les apéros

On peut aussi servir ce cocktail pastèque sans alcool : sans vodka, allongé d’eau pétillante, parfait avec mezze, tapas, salade feta-pastèque ou poissons grillés.