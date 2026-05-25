Voici le cocktail ultra frais que tout le bassin méditerranéen s'arrache cet été (et que vous faites sûrement mal)
De Tel-Aviv à Marseille, ce cocktail pastèque vodka s’invite à tous les apéros quand la température grimpe. Quelques détails, presque invisibles, font passer le verre de fade à inoubliable.
Ce cocktail pastèque vodka, chouchou du bassin méditerranéen
Au bord de la mer comme sur les toits chauffés des villes, un parfum revient dès que la chaleur monte : celui d’une coupe glacée où la pastèque juteuse se mêle à une pointe d’alcool, ultra-fraîche et lumineuse.
Autour de la Méditerranée, ce simple cocktail à la pastèque s’est imposé comme le réflexe des apéros tardifs : peu sucré, désaltérant, presque trompeur. Tout se joue pourtant sur quelques gestes précis, faciles à reproduire chez soi.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pastèque bien mûre : 900 g de chair (≈ 60 cl de jus filtré)
- ✅ Vodka neutre et douce : 24 cl (6 cl par coupe)
- ✅ Jus de citron vert frais : 6 cl + 4 cl de sirop de sucre de canne
- ✅ Menthe fraîche : 4 feuilles + glaçons à volonté et micro-pincée de sel fin
Pourquoi ce cocktail pastèque vodka fait l’unanimité
Ce mélange pastèque–vodka prolonge les grandes tablées d’été où l’on croquait le fruit nature avec un peu de feta et de sel. En version verre, la pastèque donne la sensation de jus frais, la vodka reste en retrait, le citron vert apporte le relief, et le jus finement filtré offre une vraie texture velours sans pépins.
Recette pas à pas du cocktail à la pastèque méditerranéen
On commence par une pastèque bien mûre, lourde et à la chair rouge vif. On ne garde que cette partie, loin de l’écorce blanche, pour éviter toute amertume végétale dans le jus.
Mixé puis filtré à la passoire fine, ce jus rejoint au shaker la vodka, le citron vert, le sirop et beaucoup de glace, pour ce cocktail pastèque menthe citron vert servi glacé.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper la pastèque, mixer la chair rouge, filtrer finement ; ajouter une micro-pincée de sel dans le jus.
- Technique : Garnir les coupes de glace ou les placer 15 minutes au congélateur, puis remplir le shaker aux deux tiers de glaçons.
- Cuisson : Verser le jus de pastèque, la vodka, le jus de citron vert et le sirop ; shaker énergiquement 10 à 15 secondes pour bien refroidir.
- Finition : Double-filtrer dans les coupes glacées, ajouter une feuille de menthe fraîche par verre et servir aussitôt, très froid.
Variantes et accords pour tous les apéros
On peut aussi servir ce cocktail pastèque sans alcool : sans vodka, allongé d’eau pétillante, parfait avec mezze, tapas, salade feta-pastèque ou poissons grillés.
En bref
- 🍉 Autour de la Méditerranée, le cocktail pastèque vodka s’impose aux apéros d’été, servi en coupes glacées ultra-fraîches et peu sucrées.
- 🍸 Une base de pastèque mûre, vodka neutre, citron vert et sirop, secouée au shaker pour un cocktail pastèque menthe citron vert velouté.
- 🌿 Variantes spritz, frozen ou cocktail pastèque sans alcool prolongent la recette, avec quelques gestes interdits à éviter pour garder toute la fraîcheur.
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