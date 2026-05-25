Apéro canicule : cette entrée glacée en 5 min prête avant les chaussures bluffe vos invités si vous évitez ce geste

En 5 minutes, cette soupe froide de concombre au yaourt grec arrive en verrines glacées alors que vos invités posent à peine leurs sacs. Quel est le geste qui lui donne ce velours si frais ?

Fin de journée, la chaleur tombe à peine et l’air sent le jardin humide. On pose sur la table de minuscules verres givrés ; à travers le vert pâle, on devine une texture soyeuse, presque mousseuse, qui promet une gorgée ultra fraîche dès la première cuillère.

Personne ne sait encore que cette entrée glacée se prépare en un mixage, sans cuisson ni vaisselle compliquée. Elle arrive déjà bien froide, prête avant que les invités aient retiré leurs chaussures ; il reste à comprendre comment cette soupe froide de concombre au yaourt grec cache un tel velours.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 concombres (environ 700 g) + 250 g de yaourt grec nature

✅ 1 citron (jus + 1 c. à café de zeste) + 10 à 12 feuilles de menthe fraîche

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café de sel fin, poivre noir

✅ 6 à 8 glaçons + topping (graines de courge, pistaches ou croûtons)

Pourquoi cette soupe froide de concombre au yaourt grec fait un effet wahou en 5 minutes

Sans four ni poêle, on obtient une vraie entrée de restaurant : une entrée glacée au concombre ultra légère, relevée par le citron et la menthe. Mixée au yaourt grec, elle devient onctueuse mais reste désaltérante, parfaite en petites verrines de concombre froid à servir dès l’apéro.

Préparation express : la base veloutée concombre–yaourt grec–citron

Tout se joue dans trois gestes : préparer un concombre bien sec, respecter le ratio trois parts de légume pour une de yaourt, puis mixer longuement. Le yaourt grec enrobe, le citron relève, la menthe parfume ; on obtient un vrai velouté de concombre menthe citron glacé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les concombres, les couper en deux, retirer les graines, détailler en dés puis laisser 10 minutes au frais avec une pincée de sel. Technique : Rincer rapidement, sécher, puis mettre le concombre dans le blender avec yaourt grec, citron, menthe, huile d’olive, sel et poivre. Cuisson : Mixer jusqu’à texture lisse, goûter et ajuster, ajouter les glaçons puis mixer encore 10 à 15 secondes pour l’effet glacé. Finition : Verser dans un saladier, filmer au contact, refroidir, puis remplir les verrines, ajouter topping croquant, filet d’huile et poivre juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 à 10 min + froid 🔍 Le secret de l’expert En salant puis égouttant le concombre, on retire l’excès d’eau ; la texture reste dense et ne se sépare pas. Le yaourt grec, l’huile d’olive et les glaçons fixent les arômes et donnent un froid homogène. ✨ Le twist gourmand : Ajouter sur chaque verrine un peu de feta émiettée, quelques pistaches grillées et un trait d’huile d’olive fruitée ; effet mezze garanti. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Si on garde les graines ou qu’on ne fait pas dégorger, la soupe rend de l’eau et perd son velours glacé.

Organisation et dressage : une entrée glacée prête avant les chaussures

La base peut être mixée jusqu’à 24 heures avant et gardée au frais, filmée. On rafraîchit les verres au réfrigérateur, on verse la soupe au dernier moment et on ajoute le croquant juste avant le service ; entrée prête avant même que les chaussures soient enlevées.