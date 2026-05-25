Ce tiramisu au citron à préparer la veille rend fous les enfants : le dessert du dimanche à tester vite

Le dimanche, ces verrines de tiramisu citron préparées la veille disparaissent en quelques cuillerées, enfants en tête. Entre biscuits encore fermes et crème mousseuse, un détail change tout.

Ma fille a léché sa verrine jusqu’au fond : ce tiramisu citron préparé la veille est devenu notre dessert du dimanche

Le parfum du citron éclaire la fin de repas ; la table traîne, les verrines sortent du frigo, perles de condensation et crème pâle qui tremble à peine sous la lumière.

Préparé la veille, ce tiramisu citron prend le temps de s’installer : biscuits moelleux, crème douce, parfum frais. Résultat, le dimanche, petits et grands lèchent la verrine sans laisser la moindre trace.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Crème citron : 250 g de mascarpone , 3 œufs, 80 g de sucre, zestes fins de 2 citrons jaunes bio

, 3 œufs, 80 g de sucre, zestes fins de 2 citrons jaunes bio ✅ Sirop d’imbibage : 12 cl d’eau, 60 g de sucre, jus de 2 citrons, zestes et 2 à 4 cl de limoncello facultatif

✅ Biscuits : 14 à 16 biscuits à la cuillère, ajustés à la taille de vos verrines individuelles

✅ Finition : zestes frais, 2 biscuits réduits en poudre, chantilly, copeaux de chocolat blanc selon l’envie

La promesse : un tiramisu citron de la veille qui fait lécher les verrines

Ce tiramisu citron en verrine joue sur un contraste très net : fraîcheur d’agrume et crémeux rassurant. Le repos au frais 12 à 24 h arrondit l’acidité, tout en laissant les biscuits à la cuillère légèrement fermes. On obtient des couches nettes, qui glissent à la cuillère sans s’affaisser.

Crème mascarpone citron : la technique pour une mousse qui se tient

Pour un tiramisu citron préparé la veille qui se tient, deux points comptent vraiment : le sirop d’imbibage et la crème. Eau, sucre et zestes chauffent brièvement avant qu’on ajoute le jus de citron et, éventuellement, le limoncello. Refroidi, ce sirop permet un passage éclair des biscuits, parfumés mais encore structurés.

Pendant ce temps, on sépare les œufs : jaunes blanchis avec le sucre, fouettés avec le mascarpone froid et les zestes ; blancs montés en neige fermes, incorporés en deux fois à la maryse. Cette crème mascarpone aérienne garde l’air emprisonné et se raffermit parfaitement pendant la nuit.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Zester les citrons, chauffer eau, sucre et zestes, ajouter le jus hors du feu, laisser refroidir. Technique : Séparer les œufs, blanchir les jaunes avec le sucre, fouetter avec le mascarpone et les zestes. Cuisson : Monter les blancs en neige fermes, les incorporer délicatement, puis tremper rapidement chaque biscuit dans le sirop froid. Finition : Alterner biscuits imbibés et crème en couches dans les verrines, filmer et laisser au frais toute la nuit.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Repos 12-24 h 🔍 Le secret de l’expert Le sirop chaud extrait les huiles du citron ; une fois froid, il évite de détremper les biscuits, tandis que les blancs montés stabilisent la crème. ✨ Le twist gourmand : Cacher au centre une cuillerée de lemon curd. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser tremper les biscuits plus de deux secondes.

Astuces de chef : service, variantes citron et repos

Version enfants, sans alcool ; version adulte, un peu de limoncello dans le sirop. Les verrines se gardent 48 h au frais, décor ajoutée juste avant.