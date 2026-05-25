Apéro : ces bouchées dorées au chorizo cachent un cœur fondant, ne les servez pas sans ce secret

À l’heure de l’apéro, ces croquettes de pommes de terre au chorizo et cœur fondant de mozzarella déclenchent toujours la même réaction autour de la table. Voici comment obtenir cette coque croustillante sans trahir le secret à l’intérieur.

Fin de journée, fenêtres ouvertes, les verres s’entrechoquent et, au milieu de la table basse, un plateau de bouchées dorées circule. On entend d’abord le croustillant net sous la dent, puis un silence intrigué et la même phrase qui tombe à chaque fois : « C’est quoi ce truc fondant quand on croque dedans ? ».

Ces petites croquettes rondes cachent un cœur coulant de mozzarella qui file, enveloppé dans une purée ferme au chorizo légèrement fumé. Le genre de bouchées au chorizo à l’apéro qui disparaît en quelques minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de pommes de terre, cuites et réduites en purée ferme

✅ 1/2 chorizo doux ou fort (120–150 g), en mini dés

✅ 80 à 120 g de mozzarella râpée pour le cœur fondant

✅ 130 g de farine, 2 œufs, 75 g de cornflakes + huile de friture

La bouchée qui fait parler tout le monde à l’apéro

On est sur de vraies croquettes de pommes de terre au chorizo cœur fondant : une coque bien dorée, une purée dense mais moelleuse, et au centre une mozzarella fondante qui s’étire. Le chorizo en mini dés apporte le fumé, le sel, juste ce qu’il faut de piquant.

Croquettes de pommes de terre au chorizo cœur fondant : la méthode inratable

Pour que chaque bouchée claque sous la dent sans exploser dans l’huile, tout se joue en amont. Purée bien sèche et froide, un peu de farine en liant, mozzarella bien cachée, panure croustillante aux cornflakes et repos au frais ; sans ça, purée molle, panure qui se détache et mozzarella qui fuit. Ensuite, une friture maîtrisée à 170–180 °C fait le reste.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre, les sécher, puis préparer une purée froide et ferme avec un peu de farine. Technique : Mélanger le chorizo en mini dés à la purée, former des boules, creuser un puits et cacher la mozzarella en scellant parfaitement. Cuisson : Passer chaque boule dans la farine, l’œuf battu puis les cornflakes écrasés, en appuyant légèrement, et laisser reposer au frais. Finition : Frire par petites fournées dans l’huile à 170–180 °C jusqu’à dorure, égoutter sur papier absorbant, attendre une minute avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert En refroidissant, l’amidon de la pomme de terre se fige et, avec la farine, crée une base solide. La double panure puis le repos au frais scellent la mozzarella et limitent l’absorption d’huile. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de paprika fumé dans la panure et dans la sauce yaourt citron-herbes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Façonner les croquettes avec une purée encore tiède ou humide, qui se détend et fait tout éclater. Jamais de purée tiède pour façonner.

Variantes, sauce fraîche et version soir de flemme

Ces bouchées supportent très bien l’anticipation : on peut les façonner et les paner quelques heures avant, les garder au frais, puis les plonger minute dans l’huile. À côté, une sauce yaourt citron-herbes, bien froide, allège chaque croquette. On joue ensuite : chorizo doux ou fort, cheddar ou tome au cœur, ou même quelques bouchées de chorizo du rayon snacking pour compléter le plateau.