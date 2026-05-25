Hortensias : cette taille pour faire propre en mai détruit vos fleurs d’été, un voisin m’a appris quoi changer

Pendant des années, j’ai taillé mes hortensias en mai pour nettoyer le massif, persuadé de bien faire. Le jour où un voisin m’a demandé d’attendre, tout a changé l’été suivant.

Mai, le jardin explose, les températures montent et le réflexe est presque automatique : on sort le sécateur pour « faire propre » dans le massif d’hortensias. En quelques minutes, toutes les têtes sèches disparaissent, les tiges sont alignées, le massif paraît net… mais quelques semaines plus tard, aucune boule roses ou bleues à l’horizon.

C’est exactement ce qui arrive à ce voisin qui a entendu un jour son voisin expérimenté lui glisser un simple « attends encore un peu », raconté par Pause Maison. L’été suivant, le contraste entre les buissons couverts de fleurs d’un côté de la clôture et les buissons tout verts de l’autre a servi de leçon : ce n’était pas l’engrais ni le sol, mais bien la manière de pratiquer la taille hortensia en mai.

Ce que prépare l’hortensia pendant qu’on taille en mai

L’Hydrangea macrophylla, l’hortensia aux grosses boules très courant en Bretagne et en Normandie, fleurit sur le bois de l’année précédente. Ses bourgeons floraux se forment dès la fin de l’été, parfois dès septembre : les pompons de juillet sont déjà programmés à l’automne. Tailler franchement en mai revient donc à couper ce bois « mémoire » et à effacer tout le travail de la plante.

À l’œil nu, la différence est pourtant visible. Un bourgeon floral est rond, gonflé, souvent un peu violacé ; un bourgeon de feuille est plus fin et pointu. Quand on coupe en dessous des premiers bourgeons bien formés, l’arbuste reste vigoureux, feuillu, mais sans une seule fleur. Six printemps à répéter ce geste peuvent donner six étés successifs sans floraison.

Les têtes fanées, un parapluie contre les Saints de glace

Ces grosses inflorescences brunes qui restent tout l’hiver ne sont pas des déchets, mais un vrai bouclier. Elles couvrent les bourgeons situés juste en dessous, comme un petit parapluie qui les protège du vent et du gel. Les gelées des Saints de glace, encore possibles jusqu’à mi-mai en Alsace, dans le Massif central ou en altitude, peuvent griller en une nuit des bourgeons déjà bien gonflés à -2 °C. En coupant tout en mai, on cumule donc deux erreurs : on enlève la protection naturelle et on expose les nouvelles pousses tendres au dernier coup de froid… tout en ayant déjà supprimé une partie des futures fleurs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison Massif couvert de pompons 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En attendant la fin de l’hiver pour tailler et en coupant juste au-dessus du premier bourgeon bien gonflé, on conserve le bois de l’année précédente où se trouvent déjà programmées les futures fleurs. Garder les fleurs sèches tout l’hiver protège en plus ces bourgeons du gel, ce qui sécurise la floraison de l’été suivant. 💡 Le petit plus : sur un vieux pied, supprimer chaque année un tiers des tiges les plus anciennes à la base pendant trois ans permet de rajeunir l’arbuste sans sacrifier toute la floraison d’un coup. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre un hortensia macrophylla à 30 cm en mai comme un simple arbuste de haie, ou le tailler comme un Hydrangea paniculata qui, lui, fleurit sur le bois de l’année.

Le bon moment pour tailler sans sacrifier la floraison

La vraie taille se fait en fin d’hiver, durant les deux dernières semaines de février ou début mars, lorsque les bourgeons sont visibles mais encore serrés. On enlève d’abord le bois mort, puis quelques branches très âgées à la base, et on coupe les anciennes fleurs juste au-dessus de la première paire de bourgeons bien formés. Dans le Sud ou en bord de mer, cette fenêtre peut glisser un peu vers fin mars ; en climat plus froid, on surveille surtout la météo et l’état des bourgeons. En mai, on se contente d’un léger toilettage. Et surtout, on ne confond pas macrophylla avec Hydrangea arborescens ou paniculé, qui acceptent, eux, une taille plus courte sur le bois de l’année en fin d’hiver.