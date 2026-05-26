Moustiques sur la terrasse : voici les plantes étonnantes qui les ont fait disparaître chez nous en 24 h
Sur ma terrasse urbaine, les moustiques gâchaient chaque dîner d’été dès 21 heures. Jusqu’au soir où quelques plantes carnivores ont radicalement changé l’ambiance.
La scène est connue : une jolie table dressée sur la terrasse, la lumière qui décline doucement… et, dès 21 heures, un nuage de moustiques qui tourne autour des verres. Les sprays collent à la peau, les spirales enfument les assiettes, les bougies à la citronnelle sentent bon mais n’empêchent pas les piqûres.
À force de soirées écourtées, beaucoup ont cherché une solution plus douce, plus décorative aussi, pour reprendre la main sur ce bout d’extérieur. C’est là qu’un trio un peu spectaculaire est entré en jeu : des plantes carnivores anti moustiques pour la terrasse, installées comme un véritable escadron vert autour de la table.
Avant les plantes carnivores : des soirées de printemps sabotées
Nous avons tous déjà entendu ce bourdonnement obstiné près des oreilles, surtout avec le moustique tigre qui s’est invité dans nos villes. Sur un petit balcon comme sur une grande terrasse, la moindre soucoupe d’eau ou jardinière mal vidée devient une nurserie à moucherons et moustiques.
Alors on aligne les bougies, on teste les bracelets, on entoure les chaises de pots de lavande ou de citronnelle. Ces astuces limitent un peu la gêne, mais leur effet reste fragile et très local. D’ailleurs, dès que le vent tourne ou que la bougie s’éteint, les insectes reprennent immédiatement leurs quartiers autour de la table.
Le trio de plantes carnivores qui change l’ambiance de la terrasse
Les plantes carnivores, ou plutôt insectivores, viennent de milieux pauvres où le sol ne leur apporte presque rien. Pour compenser, elles se sont mises à capturer moustiques, mouches et moucherons grâce à des pièges naturels : mâchoires qui claquent chez la dionée attrape-mouche, trompettes remplies de liquide chez la Sarracenia, gouttelettes collantes scintillantes chez le Drosera.
Sur une terrasse, l’association est redoutable. Les grands Sarracenia se placent en première ligne, en plein soleil, là où arrivent les guêpes et gros moustiques. Les Drosera, plus compacts, se glissent sur les rebords de fenêtre pour faucher les nuées de moucherons. Les dionées, très ludiques, se posent près de la table, à portée des luminaires extérieurs où tournent les insectes.
Mode d’emploi express : installer son mini-marécage anti-moustiques
Ces plantes viennent de tourbières : elles ont besoin d’un substrat spécial plantes carnivores, pauvre et acide, jamais d’un terreau classique enrichi. Les pots restent en permanence dans quelques centimètres d’eau de pluie ou déminéralisée, dans une soucoupe, pour garder cette ambiance humide. L’eau du robinet, calcaire et chlorée, les affaiblit très vite.
Ensuite, tout est question de stratégie. On place les Sarracenia en plein soleil, en bord de terrasse, les droseras près des portes-fenêtres, les dionées à proximité de la table et des lampes. Sur 8 à 10 m², trois ou quatre beaux pots suffisent pour sentir la différence, surtout si l’on continue à vider les eaux stagnantes et à tendre des moustiquaires aux fenêtres les plus exposées.
En bref
- 🏡 Sur une terrasse urbaine, l'auteur raconte comment des plantes carnivores anti moustiques ont transformé l'ambiance de ses repas du soir.
- 🪴 Le trio dionée, Sarracenia et drosera est mis en scène comme un mini-marécage de pots stratégiquement disposés autour de la table.
- ✨ Entre lutte biologique sans insecticide et décor spectaculaire, ce dispositif promet une terrasse plus calme tout en révélant quelques règles d'entretien inattendues.
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