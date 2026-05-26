Tomates : si vos plants s'écroulent à chaque orage, cette structure en branches gratuite freine le mildiou cet été

Entre orages d’été et mildiou, vos tomates plient souvent au pire moment. Et si un simple tuteur en tipi, fait de branches récupérées, changeait la saison ?

Chaque été, des tiges de tomates se sont affaissées au premier orage, des fruits ont touché la terre humide… et les maladies se sont invitées. Même avec des tuteurs achetés, nombreux jardiniers voient leurs piquets se tordre sous le poids des grappes.

Il existe pourtant une technique simple, récup’ et très efficace, inspirée des maraîchers : transformer quelques branches en tuteur en tipi. Cette petite cabane de bois maintient les plants au sec, les protège du vent et fait nettement reculer le mildiou. Voici comment l’adopter dès cette saison.

Pourquoi les tomates ont besoin d’un vrai « squelette »

Les tomates sont parmi les cultures les plus exigeantes du potager. Les variétés à croissance continue, qui ne s’arrêtent pas de pousser, forment de longues tiges chargées de fruits lourds. Sans bon soutien, elles se couchent au sol, se retrouvent éclaboussées par la pluie et créent un milieu idéal pour les champignons : chaleur plus humidité, et le mildiou fait jaunir puis brunir les feuilles avant de faire pourrir les fruits en quelques jours.

Les tuteurs droits, souvent en métal ou en plastique, finissent parfois par se tordre ou pencher. Ils soutiennent mal les plants très vigoureux ou peu taillés, et n’aident pas toujours à bien aérer le feuillage. D’où l’intérêt d’une structure qui répartit mieux les forces et garde les tomates à distance du sol humide.

Le tuteur en tipi : une armature de branches simple et gratuite

Le principe est enfantin : planter 3 à 4 perches tout autour du pied, à une quinzaine de centimètres, puis les réunir au sommet pour former un cône. Des branches bien droites de noisetier, bambou, châtaignier, saule ou frêne conviennent très bien, en 1,5 à 2 m de long et 3 à 5 cm de diamètre. Enfoncées de 20 à 30 cm dans la terre, elles forment une structure naturellement stable, surtout si l’on conserve l’écorce et que l’on noue le haut avec une ficelle de jute ou de chanvre.

Nous avons tous déjà vu des tomates s’écrouler en plein été. Avec le tipi, les tiges sont guidées sur chaque face et attachées avec des liens souples, en laissant du jeu pour ne pas les comprimer. Les feuilles et les fruits restent ainsi à l’écart du sol, l’air circule au centre du cône, l’humidité stagnante diminue et le mildiou trouve moins facilement les conditions pour s’installer.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie Gratuit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La forme en cône répartit le poids des tiges et des fruits sur plusieurs perches, ce qui rend le tuteur très stable. En tenant les feuilles loin du sol et en ouvrant le cœur du plant à l’air, le tipi limite les éclaboussures et l’humidité qui favorisent le mildiou, tout en restant réutilisable d’une année sur l’autre. 💡 Le petit plus : récupérer les branches lors des tailles de haies, les élaguer et les stocker au sec permet de constituer gratuitement une réserve de perches pour plusieurs saisons. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : attacher les tiges trop serré ou utiliser des perches trop peu enfoncées, au risque de voir le tipi basculer et d’abîmer gravement les plants.

Les gestes à associer au tipi pour des tomates en pleine forme

Le tipi donne le « squelette », à nous d’alléger le feuillage. En supprimant régulièrement les gourmands par temps chaud et sec, les plaies sèchent vite et cicatrisent mieux. Un effeuillage des feuilles basses, sur trois ou quatre étages une fois le plant bien installé, limite la remontée de maladies depuis le sol. Des études ont montré que les plants se développent tout aussi bien, voire mieux, avec une partie du feuillage en moins, tout en consommant jusqu’à 40 % d’eau en moins en septembre et octobre.

Un bon paillage au pied réduit encore les éclaboussures, et un espacement suffisant entre tipis évite l’effet « mur de feuilles » qui garde l’humidité. Pour les plants très vigoureux ou peu taillés, cette armature en branches canalise le volume sans l’étouffer : les tomates restent accessibles, mieux ventilées et prêtes à affronter les étés orageux comme les belles arrière-saisons.