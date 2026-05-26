0 farine, 0 beurre : ne jetez plus vos blancs d’œufs, cette brioche express aux pépites va vous sauver

Cinq blancs d’œufs au frigo suffisent pour une brioche aux blancs d’œufs sans farine, ultra légère et truffée de pépites de chocolat. Quelle astuce permet cette texture nuage sans beurre ni pétrissage ?

0 farine, 0 beurre : la brioche express aux pépites qui sauve vos blancs d’œufs

Odeur sucrée qui s’échappe du four, croûte fine qui craque sous le couteau ; cette brioche façon nuage parfume la cuisine. La mie se déchire en filaments tendres, constellés de pépites de chocolat encore tièdes.

Le plus malin ; on part simplement de blancs d’œufs oubliés au frigo. Pas de farine, pas de beurre, aucun pétrissage. Dix minutes de préparation suffisent.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 5 blancs d’œufs (≈ 150 g) + 1 pincée de sel fin

✅ 12 g de Maïzena + 4 g de levure chimique

✅ 15 g de miel ou sucre + quelques gouttes de vanille liquide

✅ 60 à 80 g de pépites de chocolat + un peu d’huile neutre pour le moule

Les ingrédients pour une brioche nuage sans farine ni beurre

On écoule cinq blancs d’œufs sans sortir la farine. Les protéines des blancs apportent la structure ; la Maïzena donne de la tenue, la levure un coup de pouce. Avec miel, vanille et chocolat, on obtient une brioche aux blancs d’œufs sans farine légère.

Étapes express : comment réussir la brioche nuage aux blancs d’œufs

Tout repose sur des blancs montés très fermes. On les fouette avec une pincée de sel jusqu’aux pics nets ; l’air emprisonné gonfle au four, Maïzena et levure figent cette texture nuage en brioche sans beurre.

On protège ensuite la mousse : mélange sec tamisé, miel et vanille s’ajoutent doucement, à la spatule. Un geste trop énergique ou une cuisson excessive, et la brioche nuage aux blancs d’œufs retombe.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger Maïzena et levure, préchauffer le four à 170 °C, huiler le moule. Technique : Monter les blancs tempérés avec le sel en neige très ferme, aux pics bien nets. Cuisson : Tamiser le mélange sec sur les blancs, ajouter miel et vanille, incorporer délicatement. Finition : Ajouter les pépites, verser dans le moule, cuire 20–25 minutes, laisser tiédir puis démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈35 min 🔍 Le secret de l’expert Les blancs montés forment un réseau de protéines qui piège l’air ; au four, il se fige et donne le volume. Maïzena stabilise, la levure renforce la poussée, même sans farine ni beurre. ✨ Le twist gourmand : Pour un twist dessert, ajouter des zestes d’orange aux blancs, utiliser des pépites de chocolat noir 70 % et servir avec des fraises fraîches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mélanger énergiquement après ajout de la Maïzena ou ouvrir le four en début de cuisson ; la mousse s’effondre et la brioche devient compacte.

Variantes gourmandes pour ne plus jamais jeter vos blancs d’œufs

Cette base supporte mille variantes : une cuillère de cacao en remplaçant un peu de Maïzena, une pincée de cannelle, quelques noisettes concassées ou des zestes d’orange pour réveiller les pépites.

La brioche se garde 24 heures sous cloche ; un bref passage au four rend le moelleux. Une tranche poêlée rappelle un pain perdu léger. Les jaunes finissent en omelette, crème dessert rapide ou petite pâte sablée ; une vraie recette blancs d’œufs à écouler.