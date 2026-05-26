Plus besoin de réfléchir le soir : cette quiche anti-galère cache un geste interdit qui change tout
Quand le frigo semble vide d’idées, cette quiche aux blettes et à la tomme devient le plan B des soirs pressés. Quels gestes la rendent inratable ?
Le soir, on ouvre le frigo, on regarde les restes… et rien n’inspire. La journée a été longue, personne n’a envie de sortir ni de suivre une recette compliquée. Pourtant, une odeur de pâte qui dore et de fromage fondu suffit souvent à remettre tout le monde autour de la table.
Dans ces soirs sans idée, on a besoin d’un réflexe, pas d’un exploit. Un plat qu’on lance en automatique avec ce qu’il y a sous la main, et qui revient doré, cœur moelleux, fond croustillant. Cette alliée du quotidien, c’est la quiche aux blettes et à la tomme, celle qu’on finit par faire sans même y réfléchir.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte brisée prête à dérouler, moule à tarte 26 cm
- ✅ 600 g de blettes (feuilles + côtes), 1 oignon, 1 gousse d’ail
- ✅ 3 œufs, 20 cl de crème entière, 10 cl de lait
- ✅ 180 g de tomme d’Auvergne, sel, poivre, muscade, options
La quiche aux blettes et à la tomme qui sauve les soirs sans idée
On la prépare toujours pareil : pâte brisée du commerce, blettes vite émincées, tomme généreuse, appareil œufs-crème-minute. Les blettes apportent la note végétale, la tomme d’Auvergne le côté bien fromager, l’appareil à quiche relie le tout. Avec une salade verte, on a un dîner complet sans courses ni prise de tête.
Les 4 gestes clés pour une quiche fondante dedans, croustillante dessous
Premier geste : préparer les blettes en séparant côtes et feuilles. Deuxième ; les poêler avec oignon et ail jusqu’à évaporation du jus, le vrai bouclier anti-quiche détrempée. Troisième réflexe : un appareil simple, 3 œufs pour 30 cl de crème-lait. Quatrième ; cuisson 35 minutes à 180 °C, puis quelques minutes de repos avant de couper.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Foncer le moule avec la pâte, la piquer, réserver au frais.
- Technique : Rincer, séparer côtes et feuilles, poêler avec oignon et ail jusqu’à évaporation, puis mélanger à l’appareil œufs-crème.
- Cuisson : Préchauffer à 180 °C, cuire la quiche environ 35 minutes, jusqu’à dorure.
- Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes, démouler, servir avec salade verte.
Servir, conserver, réchauffer sans perdre le moelleux
Cette quiche aux blettes et à la tomme se mange chaude, tiède ou froide. On la garde deux jours au réfrigérateur et on la réchauffe au four doux, 160 °C, pour garder le fond croustillant.
En bref
- 🥧 Un soir sans idée, la quiche aux blettes et à la tomme devient le dîner rapide qui rassemble tout le monde autour de la table.
- 🍳 Quelques gestes simples sur les blettes, l’appareil à quiche et la cuisson suffisent à obtenir un fond croustillant et un cœur bien moelleux.
- 🥗 Entre astuces anti-quiche détrempée, variantes de dernière minute et conseils de réchauffage, cette quiche du soir s’adapte à tous les frigos pressés.
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