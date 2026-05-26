Ce gratin de légumes façon dauphinois est si léger et crémeux que je ne refais plus jamais la version classique

Ce gratin de courgettes façon dauphinois promet un plat du quotidien plus léger sans rien perdre en gourmandise. Entre comté bien doré et geste anti-eau, une simple astuce change vraiment la donne.

Gratin de courgettes façon dauphinois : une fois essayé, on ne revient plus à l’original

Odeur d’ail chaud, crème qui frémit, fromage qui dore doucement… Quand le plat sort du four, on retrouve tout ce que l’on aime dans un gratin dauphinois. Sauf qu’ici, sous la croûte dorée, on devine des éclats de vert et une texture plus légère, presque aérienne.

Ce gratin de courgettes façon dauphinois garde le côté réconfortant des pommes de terre, mais gagne en fraîcheur, en parfum, en digestibilité. On l’essaie une fois et, souvent, on ne revient plus au dauphinois classique. La clé tient en deux choses : un fromage affiné choisi avec soin… et une méthode précise pour dompter l’eau des courgettes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de courgettes bien fermes

✅ 400 g de pommes de terre à chair ferme

✅ 40 cl de crème fraîche épaisse + 10 cl de lait entier

✅ 200 g de comté râpé, 4 gousses d’ail, 20 g de beurre, muscade, sel, poivre

Pourquoi ce gratin de courgettes détrône le dauphinois classique

Ici, courgettes et pommes de terre travaillent en duo. Les rondelles de pomme de terre apportent l’amidon qui lie la crème, les tranches de courgette amènent fraîcheur et fondant. Résultat : un gratin de courgettes et pommes de terre plus léger en bouche, mais qui reste bien crémeux.

Le comté change vraiment tout. Plus aromatique qu’un emmental, il apporte des notes de noisette et de beurre qui se marient parfaitement à la douceur des légumes. Il parfume l’appareil crème-lait et forme une croûte généreuse ; le gratin reste subtil, sans lourdeur, comme un vrai gratin de courgettes au comté de bistrot.

La méthode inratable du gratin de courgettes façon dauphinois

Le secret commence au couteau. On tranche pommes de terre et courgettes en lamelles de 2 à 3 mm, de préférence à la mandoline. Les courgettes peuvent être légèrement salées puis séchées dans un torchon ; ce geste limite l’eau au fond du plat et garantit un gratin de courgettes léger, mais fondant.

Ensuite, on respecte la cuisson douce : environ 1 h à 180 °C. La pointe du couteau doit s’enfoncer sans résistance, tandis que le dessus reste joliment doré ; on couvre d’aluminium si le fromage colore trop vite.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les légumes, éplucher les pommes de terre, trancher tout finement ; frotter le plat à l’ail et le beurrer. Technique : Alterner couches fines de pommes de terre et de courgettes en salant et poivrant légèrement, finir par des pommes de terre. Cuisson : Mélanger crème, lait, ail pressé, muscade, verser sur le plat, couvrir de comté et enfourner 1 h à 180 °C. Finition : Laisser reposer 10 à 15 min hors du four avant de servir pour une coupe nette et un gratin bien tenu.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert Les tranches fines laissent l’amidon des pommes de terre gélatiniser et emprisonner l’eau des courgettes. La crème se lie, le comté fond, et le repos hors du four permet au gratin de “prendre” : fondant dedans, ferme à la découpe. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 1 c. à s. de moutarde douce dans l’appareil et un voile de parmesan sur le dessus pour une croûte encore plus croustillante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper des rondelles épaisses et trop saler ; on obtient un gratin aqueux, trop fort en sel, avec des légumes encore croquants sous une croûte déjà brûlée.

Conservation, service et variantes autour du gratin de courgettes

On sert ce gratin de courgettes façon dauphinois bien chaud, avec une salade verte ou une viande grillée. Il se prépare sans stress à l’avance ; réchauffé 15 à 20 min à 150 °C, couvert, il garde tout son fondant.

Au quotidien, on peut jouer avec les herbes (thym, origan, basilic) ou remplacer une partie du comté par du Beaufort ou un peu de parmesan. Le plat se conserve deux jours au réfrigérateur, bien couvert, et se découpe facilement en carrés pour un buffet, comme un “invisible” salé riche en courgettes.