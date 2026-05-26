Mon voisin m'a expliqué pourquoi il épargne ces petites fleurs de pelouse : j'ai aussitôt regretté de les tondre

En mai, un voisin ralentit sa tondeuse devant des marguerites et choisit de les épargner plutôt que de raser sa pelouse. Derrière ce geste discret se cache une raison écologique qui change la façon de tondre.

Un matin de mai, un voisin a ralenti sa tondeuse au milieu d’une pelouse bien verte, puis a contourné chaque touffe de marguerites comme s’il protégeait un trésor. L’herbe tombait en tapis uniforme, mais les taches blanches restaient intactes, alignées comme de petites îles.

Pendant des années, beaucoup ont rangé ces fleurs dans la case des mauvaises herbes à éliminer pour garder un gazon impeccable. Pourtant, ce geste précis raconte une autre histoire : celle d’une pelouse qui nourrit autant le regard que la vie invisible. Et s’il suffisait de ménager ces marguerites pour changer le destin de tout un coin de jardin ?

Pourquoi ces marguerites épargnées changent tout

La marguerite commune, Leucanthemum vulgare, n’est pas une intruse mais une alliée. Ses pétales simples et son cœur jaune forment un buffet pour abeilles, papillons et syrphes. Pause Maison rapporte que des naturalistes la décrivent comme « l’ambassadrice de toutes les fleurs à valeur écologique ». Rien à voir avec les fleurs doubles de jardinerie, jolies mais quasi vides pour les insectes.

Autre atout, ces fleurs mellifères se sont succédé, puis se succèdent encore, du printemps à la fin de l’été sans aucun soin. Elles offrent nectar et pollen quand d’autres massifs se sont déjà épuisés. Or près de 90 % des plantes sauvages à fleurs et 75 % des plantes cultivées dépendent des insectes, selon l’Agence régionale de la Biodiversité d’Île-de-France.

Changer de tonte : d’une pelouse « nickel » au refuge à insectes

La pelouse tondue très ras semaine après semaine s’est souvent transformée en désert vert : propre, mais presque vide de vie. À l’inverse, la tonte différenciée garde courts chemins, terrasses et aires de jeux, et laisse des îlots plus hauts où marguerites, trèfles et pissenlits fleurissent. D’ailleurs, le mouvement No Mow May a montré qu’un seul mois sans tonte multiplie par dix la quantité de nectar.

Les résultats se voient aussi sur les ailes : Butterfly Conservation a observé 18 % de papillons en plus dans les jardins avec herbes hautes. La tondeuse travaille moins, la coupe reste plus haute, à 5–7 cm au printemps puis 7–10 cm en été, comme le conseillent LoveTheGarden et EntretienDeJardin, ce qui espace les tontes et protège le sol.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné jusqu’à 2x moins de tonte 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les marguerites offrent nectar et pollen sur plusieurs mois. En les épargnant, on nourrit les pollinisateurs sans entretien supplémentaire et la pelouse devient un garde-manger vivant. 💡 Le petit plus : Commencer par un seul îlot devant la terrasse rassure les voisins et permet d’observer très vite papillons et abeilles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tondre à ras en pleine floraison ou avant que les marguerites aient monté en graines et nourri les insectes.

Comment laisser les marguerites dans la pelouse, pas à pas

Concrètement, à la prochaine tonte, repérez les nappes fleuries, tracez des îlots arrondis et tondez autour, comme autour d’un massif, en laissant les marguerites dans la pelouse.

Ces zones sauvages deviennent alors des refuges : les 1 000 espèces d’abeilles sauvages, qui ne volent qu’à 300–500 m, y trouvent nourriture et abri, là où l’INRAE décrit des habitats naturels en recul.