Pelouse : mon voisin laisse pousser ces petites fleurs blanches, j’ai compris trop tard l’erreur de les tondre

Quand Bernard contourne chaque marguerite avec sa tondeuse, sa pelouse prend des airs de prairie. Derrière ce geste étrange se cache une façon simple de laisser les marguerites dans la pelouse tout en gardant un jardin net.

Dans chaque quartier, il y a le voisin qui aligne des bandes parfaites. Et puis il y a Bernard : un matin de mai, sa tondeuse a dansé tout autour des marguerites, sans en décapiter une seule. À distance, on aurait juré une chorégraphie.

Beaucoup considèrent ces fleurs blanches comme des mauvaises herbes à raser pour une pelouse impeccable. En réalité, Bernard pratique une tonte différenciée qui transforme son gazon en refuge pour les insectes. Quand on comprend ce qui se joue dans ces marguerites, on regrette vite toutes celles qu’on a fauchées.

Marguerites, alliées du jardin

La marguerite commune Leucanthemum vulgare est, comme le rappellent des naturalistes cités par Pause Maison, « l’ambassadrice de toutes les fleurs à valeur écologique ». Ses pétales simples et son cœur jaune ouvert forment un buffet où abeilles, papillons et syrphes picorent du printemps à la fin de l’été.

Contrairement aux variétés à fleurs doubles de jardinerie, décoratives mais fermées, ses fleurs simples laissent accès au nectar et au pollen pour les pollinisateurs. Elle se ressème seule, se contente d’un sol ordinaire et, une fois installée dans le gazon, nourrit un petit monde sans demander le moindre soin.

Pelouse rase, désert pour la vie

À l’inverse, une pelouse tondue à ras ressemble à un désert vert. Depuis les années 1990, certaines années ont vu jusqu’à 30 % des colonies d’abeilles domestiques disparaître. En France, près de 1 000 espèces d’abeilles sauvages, souvent solitaires, ne volent que dans un rayon de 300 à 500 mètres : la touffe de marguerites d’un jardin peut être leur seule station-service. Des études montrent qu’en laissant des herbes hautes et en espaçant les tontes, les jardins accueillent plus de papillons et que la quantité de nectar peut être multipliée par dix.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Fréquence de tonte divisée par 2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Marguerites et herbes hautes offrent, longtemps, nourriture et abri aux insectes utiles. 💡 Le petit plus : Commencer par ne pas tondre en mai fait déjà une grande différence. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tondre à ras en pleine floraison ou avant les graines, puis laisser un tapis épais d’herbe coupée sur les marguerites.

Adopter la tonte différenciée

Ce gazon « sauvage mais propre » repose sur un principe simple : on tond court là où l’on marche, on laisse pousser là où les fleurs se sont invitées. La tonte différenciée consiste à réserver passages, allées et aire de jeux aux coupes fréquentes, et à traiter les marguerites comme de petits massifs autour desquels on contourne la tondeuse.

Pour garder un aspect soigné, il suffit de régler la hauteur de coupe à 5–7 cm au printemps, puis 7–10 cm en été autour des zones fleuries. L’herbe plus haute ombrage le sol, limite l’évaporation et permet de diviser par deux la fréquence des passages sans perdre en confort.

Repérer les touffes de marguerites à garder.

Tondre les allées, contourner ces îlots.

Faucher après les graines, sans tapis d’herbe.