Ce poisson à la bordelaise au four a converti mon mari qui détestait ça : la technique qui change tout
À force de plats au poisson boudés à la maison, j’ai cherché une solution. Cette bordelaise au four, prête en moins de 40 minutes, a tout changé sans parfumer l’appartement.
Mon mari ne touchait jamais au poisson : la bordelaise au four qui l’a fait changer d’avis
Dans beaucoup de maisons, le poisson rime avec odeur forte et chair sèche. Pendant longtemps, à chaque tentative, l’assiette restait intacte côté mari. Puis un soir, un cabillaud à la bordelaise est sorti du four, doré, parfumé à l’échalote et au citron.
Depuis, ce poisson à la bordelaise au four revient chaque semaine ; il n’en laisse pas une miette. La chair est fondante, la croute croustillante masque le côté “poisson qui sent”. On utilise la même base pour cabillaud, colin ou merlu. Comment s’y prendre simplement à la maison ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de dos de cabillaud, colin ou merlu
- ✅ 30 cl de lait demi-écrémé, 10 cl de vin blanc sec, jus de ½ citron
- ✅ 80 g de chapelure fine, 2 échalotes, 1 petite gousse d’ail, 2 c. à s. de persil
- ✅ 40 g de beurre, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel fin, poivre du moulin
Pourquoi cette bordelaise au four plaît même à ceux qui n’aiment pas le poisson
Ce qui rebute souvent, c’est l’odeur à la cuisson et les arêtes. Ici, on choisit des dos de poisson blanc sans arêtes que l’on fait tremper 20 minutes dans le lait au frais. Le lait adoucit aussitôt le goût. D’ailleurs, vin blanc, citron et échalote parfument si bien que l’on obtient un “poisson qui ne sent pas le poisson”. Cabillaud, merlu ou colin à la bordelaise auront tous ce résultat très doux.
Recette pas à pas : poisson à la bordelaise au four
On pose les dos de cabillaud bien épongés dans un plat légèrement huilé. À côté, on fait revenir échalotes et ail dans le beurre avec un filet d’huile. On verse vin blanc et jus de citron, on laisse réduire, puis on ajoute persil et chapelure. Cette pâte sableuse se tartine en fine couche sur le poisson avant d’enfourner à 190°C pour cette recette de poisson blanc au four.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Tremper le poisson 20 min dans le lait au frais, puis bien sécher.
- Technique : Faire suer échalotes et ail dans beurre + huile, déglacer au vin blanc citronné.
- Cuisson : Déposer le poisson dans un plat huilé, le couvrir de croute, cuire 15 à 18 min à 190°C.
- Finition : Laisser reposer 5 min, arroser de citron, parsemer de persil et servir aussitôt.
Servir ce poisson à la bordelaise
Servir avec pommes de terre vapeur, riz ou haricots verts.
Sources
En bref
- 🍽️ Dans cette cuisine familiale, un cabillaud à la bordelaise au four pour quatre personnes promet enfin du poisson sans arêtes ni odeur agressive.
- 🔥 La réussite tient à quelques gestes simples sur le poisson blanc et à une croute bordelaise parfumée, soigneusement formée avant une cuisson au four.
- 🤔 Entre version légère et variante ultra gourmande, cette recette de poisson à la bordelaise au four réserve quelques surprises pour réconcilier les plus réticents.
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