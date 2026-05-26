Ce poisson à la bordelaise au four a converti mon mari qui détestait ça : la technique qui change tout

À force de plats au poisson boudés à la maison, j’ai cherché une solution. Cette bordelaise au four, prête en moins de 40 minutes, a tout changé sans parfumer l’appartement.

Mon mari ne touchait jamais au poisson : la bordelaise au four qui l’a fait changer d’avis

Dans beaucoup de maisons, le poisson rime avec odeur forte et chair sèche. Pendant longtemps, à chaque tentative, l’assiette restait intacte côté mari. Puis un soir, un cabillaud à la bordelaise est sorti du four, doré, parfumé à l’échalote et au citron.

Depuis, ce poisson à la bordelaise au four revient chaque semaine ; il n’en laisse pas une miette. La chair est fondante, la croute croustillante masque le côté “poisson qui sent”. On utilise la même base pour cabillaud, colin ou merlu. Comment s’y prendre simplement à la maison ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de dos de cabillaud, colin ou merlu

✅ 30 cl de lait demi-écrémé, 10 cl de vin blanc sec, jus de ½ citron

✅ 80 g de chapelure fine, 2 échalotes, 1 petite gousse d’ail, 2 c. à s. de persil

✅ 40 g de beurre, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel fin, poivre du moulin

Pourquoi cette bordelaise au four plaît même à ceux qui n’aiment pas le poisson

Ce qui rebute souvent, c’est l’odeur à la cuisson et les arêtes. Ici, on choisit des dos de poisson blanc sans arêtes que l’on fait tremper 20 minutes dans le lait au frais. Le lait adoucit aussitôt le goût. D’ailleurs, vin blanc, citron et échalote parfument si bien que l’on obtient un “poisson qui ne sent pas le poisson”. Cabillaud, merlu ou colin à la bordelaise auront tous ce résultat très doux.

Recette pas à pas : poisson à la bordelaise au four

On pose les dos de cabillaud bien épongés dans un plat légèrement huilé. À côté, on fait revenir échalotes et ail dans le beurre avec un filet d’huile. On verse vin blanc et jus de citron, on laisse réduire, puis on ajoute persil et chapelure. Cette pâte sableuse se tartine en fine couche sur le poisson avant d’enfourner à 190°C pour cette recette de poisson blanc au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tremper le poisson 20 min dans le lait au frais, puis bien sécher. Technique : Faire suer échalotes et ail dans beurre + huile, déglacer au vin blanc citronné. Cuisson : Déposer le poisson dans un plat huilé, le couvrir de croute, cuire 15 à 18 min à 190°C. Finition : Laisser reposer 5 min, arroser de citron, parsemer de persil et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 35 à 40 min 🔍 Le secret de l’expert Le trempage dans le lait adoucit le goût et atténue les odeurs. Vin blanc, citron, échalote et chapelure forment une croute qui parfume et protège la chair. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de parmesan ou quelques noisettes concassées dans la chapelure, ou poser le poisson sur un lit de poireaux fondants. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas prolonger la cuisson ; au-delà de 18 minutes, le dos se dessèche et l’odeur de poisson ressort.

Servir ce poisson à la bordelaise

Servir avec pommes de terre vapeur, riz ou haricots verts.