Trop de fraises du jardin qui s'abîment : cette méthode anti-gaspi évite de jeter le moindre gramme

Au printemps, mes fraisiers ont donné plus de 3 kg en une seule journée, prêts à s’abîmer sur le plan de travail. Comment je les ai tous transformés en confiture, desserts et glace sans en perdre une seule ?

Fin mai, la cuisine sent la fraise à plein nez ; les saladiers débordent, les plans de travail collent un peu, et on voit déjà les premiers fruits ramollir. Trop de fraises d’un coup, pas assez de bouches à nourrir… le scénario parfait pour le gaspillage.

Plutôt que de laisser filer ce parfum d’été, on transforme la récolte en confiture brillante, sirop rubis, desserts crémeux et glace maison. Avec ces recettes, quand on se demande que faire avec trop de fraises, chaque barquette trouve sa place et pas un gramme ne finit à la poubelle.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 kg de fraises du jardin bien triées

✅ 1,1 kg de sucre en poudre

✅ 4 citrons (2 jaunes, 2 citrons verts)

✅ 1 bouquet de menthe fraîche

Commencer par trier vos fraises : la méthode qui évite le gâchis

On rince les fraises très rapidement sous un filet d’eau, sans les laisser tremper, puis on les sèche dans un torchon avant d’ôter les queues. C’est là que tout se joue : un tri net, et déjà des idées anti-gaspi fraises se dessinent.

Les très mûres, presque confites, partent en confiture, sirop ou base gélifiée pour une tarte façon chef. Les plus fermes filent vers tiramisu, salade citron vert–menthe et déco de tarte. Les petites, biscornues ou talées se gardent pour la glace sans sorbetière et les coulis à congeler.

Recettes avec beaucoup de fraises : confiture, sirop et desserts crémeux

Pour sauver les très mûres, on mise sur deux bases rapides. La confiture express : 1 kg de fraises, 500 g de sucre, le jus d’un citron jaune, 15 à 20 minutes d’ébullition dans une grande casserole, puis en pots brûlants. Le sirop minute : 500 g de fraises, 250 g de sucre, 500 ml d’eau, 10 minutes de cuisson, un trait de citron hors du feu, puis filtrage fin.

Côté fraises fermes, on prépare un tiramisu léger : mascarpone et yaourt grec fouettés avec sucre et vanille, boudoirs, couches de fruits et zeste de citron. À côté, une salade fraises, menthe et citron vert se monte en 5 minutes, juste sucrée et laissée à macérer pour rendre un jus parfumé.

Les grosses quantités servent aussi une tarte façon pâtissier : un coulis de fraises très mûres gélifié et congelé en disque, posé ensuite sur une pâte sucrée cuite à 160 °C avec une crème mascarpone vanillée. Un geste de chef, sans rien gaspiller.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, sécher, équeuter, puis séparer fraises très mûres, fermes et petites irrégulières. Technique : Lancer confiture, sirop et coulis gélifié pour la tarte dans de grandes casseroles. Cuisson : Cuire la pâte sucrée, laisser prendre la confiture, pendant que tiramisu et salade reposent au frais. Finition : Mixer les restes avec yaourt grec pour la glace, en brassant au congélateur pour garder le crémeux.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 24 h max 🔍 Le secret de l’expert Sucre et citron concentrent le goût et aident à conserver ; en brassant la glace et en gélifiant le coulis, on garde une texture onctueuse et un dressage de pâtissier. ✨ Le twist gourmand : Un tour de poivre noir ou de basilic dans la salade, et un filet de sirop sur la glace changent tout. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser tremper les fraises ou les entasser abîmées au frais ; elles se gorgent d’eau et abîment tout le lot.

Fraises du jardin : comment tout utiliser sans rien jeter

On s’organise comme un petit service : le matin, confiture, sirop et disque gélifié de fraises partent en cuisson, pendant que la pâte sucrée repose. L’après-midi, tiramisu, salade fraîche et tarte se montent, la glace commence à prendre.

Au final, la même récolte donne tartines, boissons fraîches, desserts crémeux et coupes glacées. En figeant aussi quelques morceaux ou un coulis au congélateur, ces recettes avec beaucoup de fraises deviennent un vrai plan d’attaque pour ne plus jamais hésiter devant une récolte XXL.