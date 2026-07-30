Cette erreur que tous les vacanciers font avec leur salon de jardin le détruit en quelques jours d'absence

En plein été, une simple bâche salon de jardin peut transformer votre terrasse en piège humide avant même votre départ. Comment protéger vraiment votre mobilier sans mauvaises surprises au retour ?

Avant de fermer la porte et de filer vers la plage, beaucoup sortent la grosse bâche verte ou grise achetée en vitesse chez Botanic ou Leroy Merlin. On enveloppe le salon de jardin bien serré, en pensant le mettre à l’abri des orages et du soleil. Selon Pause Maison (Ouest‑France), « Le mieux est l’ennemi du bien. » et ce réflexe en est la parfaite illustration.

L’intention est bonne, mais en plein été cette protection façon cocon étanche se transforme en piège. Sous une bâche salon de jardin fermée, chaleur et humidité restent coincées, comme dans une mini‑serre. À la rentrée, le choc est souvent brutal : bois noirci, coussins moisis, vis rouillées. Pourtant, une routine beaucoup plus simple permet de partir l’esprit tranquille.

Pourquoi la grosse bâche d’été abîme plus qu’elle ne protège

En été, les matinées restent fraîches alors que les après‑midi deviennent brûlants. Sous une bâche plastique totalement étanche, ces écarts créent une forte condensation : la vapeur d’eau se transforme en gouttelettes sur le bois, le métal et la résine, sans jamais pouvoir s’échapper. Jour après jour, votre mobilier baigne dans une humidité tiède, exactement ce que craignent le plus les matériaux extérieurs.

Le bois se gorge d’eau, finit par gonfler et noircir, la résine tressée se ramollit et s’encrasse, la visserie en acier commence à piquer et la rouille s’installe. Les spores de champignons adorent ce climat confiné et des moisissures se développent sur les lattes comme sur les coussins oubliés dessous. Là où la pluie aurait simplement ruisselé puis séché, l’humidité reste prisonnière.

La bonne routine avant de partir en vacances

Nous avons tous déjà bâché en vitesse un salon encore un peu humide, avec les coussins empilés sur la table, avant de filer sur la route des vacances. C’est précisément ce mélange de textiles gorgés d’eau et de plastique étanche qui transforme la protection en cauchemar à votre retour.

En réalité, quelques gestes très simples suffisent pour que votre mobilier respire, même en votre absence :

Rentrer tous les coussins, plaids, tapis et toiles dans un endroit sec (coffre, garage, pièce de la maison).

Nettoyer rapidement la structure avec une éponge et un savon doux, puis sécher avec un chiffon microfibre.

Si possible, déplacer table et fauteuils sous une pergola, un auvent ou une tonnelle pour limiter pluie et UV tout en laissant circuler l’air.

Éviter absolument la grosse bâche plastique hermétique ; sans housse respirante, mieux vaut laisser le mobilier à l’air libre sous abri.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort au retour Nettoyage minimal 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant tous les textiles, en laissant sécher la structure puis en la protégeant seulement avec une housse ventilée, on évite l’humidité piégée. Sans condensation, les moisissures n’ont plus de terrain de jeu et la rouille progresse beaucoup moins vite. 💡 Le petit plus : sur une terrasse, laisser quelques centimètres entre le bas de la housse et le sol pour que l’air circule et que l’eau ne stagne pas. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : enfermer structure et coussins encore humides sous une bâche plastique épaisse fermée au ras du sol.

Bien choisir sa housse plutôt qu’une bâche étouffante

Pour celles et ceux qui tiennent à couvrir, la clé est de troquer la bâche de chantier contre une vraie housse de mobilier. Une bonne housse de protection est taillée aux dimensions de la table et des fauteuils, fabriquée dans une toile imperméable mais respirante, avec des aérations intégrées pour laisser l’air circuler et des attaches qui la maintiennent sans plaquer le tissu comme un film plastique.

Installez toujours votre salon sur un sol stable, loin des flaques et du gazon détrempé, et évitez les cabanons fermés où l’air ne circule pas. Une housse durable et bien ventilée, associée à quelques gestes simples avant le départ, prolonge vraiment la vie du mobilier et évite d’acheter chaque été une nouvelle bâche jetable… ou un nouveau salon. Cet été, changer de réflexe suffit à retrouver une terrasse impeccable au retour.