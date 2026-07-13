Jardin tempéré : ces 6 plantes aromatiques venues d’ailleurs supportent nos hivers et vont changer vos plats

Longtemps réservées aux serres, six plantes aromatiques exotiques s’invitent désormais sur balcons et potagers en climat tempéré. Quels gestes faut-il adopter pour qu’elles y passent l’hiver ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Perilla frutescens var. crispa 🌸 Nom courant Shiso, pérille de Nankin 📏 Dimensions 0,6 à 0,8 m de haut x 0,3 à 0,4 m de large ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre, à l’abri des vents froids ❄️ Rusticité Gèle dès 0 °C (cultivée comme annuelle) 🍂 Feuillage Caduc, très aromatique, vert ou pourpre selon les variétés

Sur un balcon de ville comme au fond du potager, on a souvent rêvé de parfums venus d’Asie ou d’Amérique latine sans trop oser se lancer. Pendant longtemps, ces plantes semblaient réservées aux serres tropicales, loin des hivers humides et des gelées parfois mordantes de nos régions tempérées.

Grâce aux sélectionneurs et aux retours d’expérience de jardiniers passionnés, plusieurs plantes aromatiques exotiques s’avèrent assez faciles à cultiver en climat tempéré, pour peu qu’on les installe au bon endroit. Shiso, gingembre, citronnelle, verveine citronnelle, poivrier rose et houttuynie trouvent leur place en pots, en massifs abrités ou près d’un point d’eau. Reste à savoir comment les apprivoiser pour transformer le jardin en cuisine à ciel ouvert.

Pourquoi ces aromatiques exotiques acceptent enfin nos jardins tempérés

Longtemps, on a cru que ces aromatiques demandaient un soleil brûlant et des températures toujours douces. En réalité, beaucoup supportent très bien nos étés, à condition de profiter d’un mur exposé au sud, d’une cour abritée du vent ou simplement d’un grand pot qui chauffe vite sur la terrasse.

Les pépiniéristes proposent des variétés plus tolérantes au frais, et surtout des conseils pour la culture en conteneur. Avec un soleil bien choisi, un drainage soigné et une protection hivernale légère, un jardinier débutant peut réussir ces saveurs lointaines sans serre chauffée.

Six aromatiques venues d’ailleurs à adopter sans se tromper

Le shiso, ou pérille de Nankin, étonne par un parfum entre basilic, anis, menthe et agrumes. Semé au printemps, il pousse vite comme annuelle en pot ou en pleine terre fraîche, pour fournir tout l’été un feuillage à ciseler sur les salades et le riz. Le gingembre se cultive lui aussi très bien en bac profond : son rhizome aime la chaleur, une lumière tamisée et une terre légère juste humide. Quant à la citronnelle, graminée non rustique, elle apprécie le plein soleil et les arrosages copieux, avant de passer l’hiver à l’abri dès que le thermomètre descend sous 10 °C.

La verveine citronnelle, arbuste au parfum net de citron, se plaît en grand pot au soleil, pourvu qu’on la protège du gel ou qu’on la rentre dans un local lumineux. Le poivrier rose, lui, demande un climat doux pour vivre en pleine terre ; ailleurs, un bac hiverné hors gel suffit à profiter de ses baies décoratives, plus douces que le poivre noir. À l’opposé, l’houttuynie adore les terres fraîches à humides, en bord de bassin ou à mi-ombre, où son feuillage coriandre-agrumes devient un condiment très typé.

Balcon chaud : shiso, gingembre et citronnelle en pots profonds contre un mur ensoleillé.

Jardin abrité ou zone humide : verveine citronnelle, poivrier rose et houttuynie en bacs faciles à déplacer ou à contenir.

Les bons gestes pour en profiter année après année

Pour les garder longtemps, on mise sur quelques réflexes simples : rempoter tous les deux ou trois ans, pailler les souches en extérieur, et rentrer au sec les pots les plus frileux dès l’automne. Saison après saison, ces exotiques s’ancrent dans le décor et donnent au moindre plat un air de voyage.