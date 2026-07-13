Canicule : cet arbuste que les anciens plantaient au coin de la maison garde vos murs frais et freine un fléau estival

Face aux canicules et aux moustiques, nos anciens avaient un réflexe simple : planter un laurier à l’angle de la maison le plus exposé. Que cache vraiment ce rideau vert sur vos murs en plein été ?

Quand le thermomètre s’affole, les murs prennent vite des allures de radiateur géant. On ferme les volets, on bricole des rideaux épais… mais la chaleur reste coincée dans la maison. Pendant ce temps, dans les vieux villages, certaines façades semblent tenir mieux le coup, toujours protégées par le même arbuste sombre au coin de la maison.

Ce n’était pas une lubie déco de grands-parents, mais un véritable réflexe de maçons et de paysans : planter un laurier à l’angle de la maison. Une astuce simple qui a rafraîchi bien des intérieurs et chassé pas mal de moustiques… et que l’on peut remettre au goût du jour, à condition de savoir où et comment s’y prendre.

Pourquoi l’angle de la maison souffre le plus de la chaleur

L’angle exposé au sud ou à l’ouest concentre tout : soleil couchant qui tape de biais, vents chauds, pluies battantes. Les façades emmagasinent cette chaleur, puis la restituent tard dans la nuit. À la longue, ces chocs thermiques fatiguent les enduits, favorisent microfissures, remontées d’humidité et mousses au pied des murs.

Sans parler de confort, les pièces derrière ces murs deviennent vite étouffantes. Nos aïeux avaient observé que là où un rideau de verdure filtrait le soleil et cassait le vent, les murs restaient plus frais, plus secs et vieillissaient mieux. D’où leur habitude de garder un laurier-sauce exactement à cet endroit stratégique.

Le laurier à l’angle de la maison, un bouclier naturel contre chaleur et moustiques

Laurus nobilis, le laurier-sauce, forme un feuillage persistant très dense qui joue le rôle de brise-soleil. Placé devant l’angle le plus exposé, il projette une ombre continue et ralentit nettement la montée en température de la maçonnerie. Ses branches dévient aussi les vents brûlants et interceptent une partie des pluies battantes, ce qui laisse au mur le temps de sécher sans surchauffe.

Nous avons tous déjà cherché un coin d’ombre pour échapper aux moustiques au crépuscule. Ici, le laurier aide aussi : ses feuilles épaisses libèrent des composés aromatiques comme l’eucalyptol, dont l’odeur incommode les moustiques et autres insectes piqueurs. Autour des fenêtres et de la terrasse, l’air est un peu moins accueillant pour eux, surtout combiné à des moustiquaires et à l’absence d’eau stagnante.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Fraîcheur des murs quelques degrés de moins 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le laurier-sauce agit comme un rideau végétal : il fait ombre au mur, casse le vent chaud, limite les chocs thermiques et diffuse des molécules odorantes que les moustiques évitent spontanément. 💡 Le petit plus : glisser aussi quelques feuilles sèches sur le rebord des fenêtres ou près de la table extérieure renforce légèrement l’effet répulsif autour de la maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : confondre le laurier-sauce avec le laurier-rose ou le laurier-cerise, toxiques, ou planter un grand laurier trop près d’une maison récente sur sol argileux au risque de favoriser les fissures.

Où et comment le planter sans abîmer la maison

Premier réflexe sécurité : choisir uniquement du laurier-sauce/laurier vrai identifié comme tel. Ses racines plongent d’abord en profondeur, puis s’étalent surtout dans les 30 à 60 cm supérieurs, à peu près sous la largeur du feuillage. Sur bâti ancien en pierre et sol stable, on peut planter à 50 à 80 cm du mur, à l’angle sud ou ouest, en laissant l’air circuler entre feuillage et crépi. Sur maison récente ou sol argileux, mieux vaut garder 2 à 3 m de distance, voire installer le laurier en grand bac bien drainé.

La mise en place reste très simple : un trou large dans un sol drainant, un jeune sujet en conteneur, puis un peu d’attention la première année et presque plus d’arrosage ensuite, grâce à sa bonne résistance à la sécheresse. Petit bonus : une taille légère en fin d’hiver suffit à conserver un beau rideau vert, exactement à hauteur de vos fenêtres.