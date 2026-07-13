Tomates : en juillet, tout le monde jette cette partie cruciale, les maraîchers en tirent des semis gratuits

En juillet, pendant que vos salades de tomates filent à l’évier, les maraîchers gardent précieusement ce jus plein de pépins. Que cachent vraiment ces restes de découpe au fond du bol ?

En juillet, entre salade de tomates et barbecue, un même réflexe revient : on tranche, le jus coule, les pépins filent au compost. C’est pourtant ce que les professionnels du potager guettent en premier sur leur planche à découper.

Pendant que l’on cuisine, eux mettent de côté cette pulpe gélatineuse pleine de graines. Un simple verre placé sous le couteau suffit, saison après saison, à leur offrir des plants gratuits et bien adaptés à leur terre.

Ce que vous jetez en juillet, les maraîchers l’appellent or vert

Quand on prépare le dîner, on cherche surtout à aller vite. La cuillère racle le cœur des tomates, le jus file vers l’évier, et tout disparaît sans réflexion. Pourtant chaque cuillerée renferme des dizaines de graines de tomates prêtes à donner de nouveaux pieds vigoureux.

Récupérer cette pulpe, c’est dire stop aux sachets de semences qui s’accumulent et conserver ses variétés chouchoutes. Pause Maison (Ouest-France) évoque « une astuce redoutable qui permet de transformer ces restes de découpe en un pur or vert pour le potager ».

La fermentation naturelle : le geste simple pour récupérer ses graines de tomates

Autour de chaque graine se trouve une enveloppe gélatineuse qui bloque la germination à l’intérieur du fruit. Les pros ont laissé faire la nature : une courte fermentation naturelle détruit cette coque, limite les maladies et réveille le pouvoir germinatif. Un voile blanc et une légère odeur aigre montrent que le travail est fait.

La bonne nouvelle, c’est que nous avons tous déjà tout ce qu’il faut dans la cuisine pour récupérer ses graines de tomates : un couteau, un petit récipient et quelques minutes après le repas.

Collecter jus, pépins et pulpe dans un petit verre.

Ajouter un peu d’eau et laisser fermenter 2 à 3 jours.

Rincer dans une passoire fine en éliminant la pulpe.

Étaler les graines à l’ombre jusqu’à séchage complet.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Graines obtenues ≈50 par tomate 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La fermentation imite le pourrissement naturel du fruit : elle dissout l’enveloppe gélatineuse qui bloque la germination et élimine une partie des agents pathogènes. 💡 Le petit plus : Profiter de chaque salade de juillet pour remplir un petit verre de pulpe et lancer la fermentation le soir même, une fois la cuisine rangée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ranger des graines encore humides dans un bocal fermé : elles moisissent et perdent presque tout leur pouvoir germinatif.

Sécher, conserver, semer : vos pépins traversent des années

Après le rinçage, tout se joue dans le séchage. Les graines s’étalent en couche unique sur une assiette ou un papier, dans un endroit sec, sans soleil direct, pendant plusieurs jours. Bien dures au toucher, elles rejoignent des sachets kraft ou de simples enveloppes en papier étiquetées.

Stockées au frais, au sec et à l’abri de la lumière, ces semences restent généralement vigoureuses quatre à six ans. Une seule tomate bien mûre fournit de quoi semer plusieurs rangs et partager. Au printemps, ouvrir ces sachets préparés en juillet donne l’impression de réveiller l’été précédent dans le potager.