Framboisiers : ce que les pépiniéristes vous supplient de couper en été ruine toute votre récolte d’automne

Partout en France, des jardiniers voient leur seconde vague de framboises s’évanouir sans comprendre pourquoi. Les pépiniéristes pointent un geste de taille oublié en plein été, qui peut faire disparaître la récolte d’automne.

En plein cœur de l’été, vos framboisiers débordent de fruits puis, soudain, plus rien. Quand approche septembre, de nombreux jardiniers se demandent pourquoi la fameuse seconde récolte promise sur l’étiquette n’est jamais vraiment au rendez-vous.

Dans les allées de Botanic, Jardiland ou Leroy Merlin, les pépiniéristes le répètent chaque année : ce n’est ni la variété ni la météo qui plombent l’automne, mais un geste de taille oublié en été, sur des tiges que l’on croit encore utiles.

Remontant ou non remontant : deux comportements, deux récoltes

Avant de sortir le sécateur, il faut identifier vos plants. Un framboisier non remontant offre une seule vague de fruits, concentrée entre juin et juillet ; une fois les cannes récoltées, la saison est finie.

Les variétés remontantes – comme ‘Heritage’, ‘Polka’, ‘September’, ‘Fall Gold’ ou ‘Surprise d’Automne’ – fonctionnent autrement : elles fructifient d’abord en été, puis relancent une grande récolte de fin d’été et d’automne, parfois jusqu’aux gelées.

L’erreur d’été : laisser les vieilles tiges brunes en place

Nous avons tous déjà gardé ces grandes cannes brunes par crainte de “couper trop court”. Après la première récolte, ce bois sec ne produira pourtant plus rien et continue de puiser dans les réserves de la plante comme un tuyau percé.

Pendant ce temps, les jeunes pousses vertes qui portent la récolte d’août à octobre restent à l’ombre, mal nourries. Résultat : peu de fleurs, des framboises clairsemées et un arbuste qui semble épuisé dès la fin de l’été.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 10 à 15 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant en été les vieilles tiges brunes qui ont déjà fructifié, la plante n’alimente plus du bois inutile et concentre toute sa sève sur les jeunes cannes vertes, celles qui donneront les framboises d’automne. 💡 Le petit plus : Pailler aussitôt le pied après la taille garde l’humidité, limite le stress estival et soutient la mise à fruits de fin de saison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les vieilles tiges brunes en place “au cas où”, ce qui affaiblit la plante et fait chuter la récolte.

Le geste des pépiniéristes : tailler en été pour sauver l’automne

Pour tailler les framboisiers remontants en été, intervenez juste après la première vague de fruits, entre fin juin et août en climat tempéré. Munissez-vous d’un sécateur bien aiguisé et suivez ces étapes rapides :

Repérez toutes les cannes brunes, rigides, souvent marquées par des restes de fruits secs.

Coupez-les à ras du sol, sans laisser de moignon, puis sortez-les du rang.

Ne gardez que les tiges vertes bien dressées, en les espaçant légèrement et en les attachant si besoin.

Sur les framboisiers non remontants, on supprime aussi les cannes qui ont fructifié, mais la production reste limitée au début d’été. Dans tous les cas, ce nettoyage, complété par un paillage au pied, aère la framboisière, limite les maladies et offre des fruits plus gros et plus faciles à cueillir.