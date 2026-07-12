« Tes hortensias n’ont pas soif » : ce pépiniériste m’a interdit ce réflexe en pleine canicule qui les épuise
Canicule sur la France, hydrangea macrophylla en berne et jardiniers affolés par des feuilles pendantes à midi. Et si le bon moment pour arroser changeait tout ?
En plein coeur de la canicule, les grosses boules fleuries de l’hortensia s’affaissent, les feuilles pendent comme du linge mouillé. Devant ce spectacle, on a tous dégainé l’arrosoir à midi, persuadés de sauver la plante. Jusqu’au jour où un pépiniériste a stoppé net ce réflexe.
Face à des massifs à l’agonie, ce professionnel a lâché une phrase qui a changé la donne : « Tes hortensias n’ont pas soif, ils ont juste chaud. Arrose-les maintenant et tu vas achever leurs racines », rapportait masculin.com. Depuis, une règle simple permet d’arroser juste, sans gaspiller.
Feuilles pendantes à midi : chaleur ou vraie soif ?
Quand le thermomètre grimpe, l’hortensia, avec ses grandes feuilles, évapore énormément d’eau. Parfois, la plante transpire plus vite que ses racines n’absorbent l’humidité disponible dans le sol. Les tissus perdent leur fermeté, les tiges s’affaissent ; pourtant, la terre peut encore être fraîche en profondeur.
Ce flétrissement express ressemble à un signal de détresse, mais il s’agit surtout d’un problème de « plomberie » végétale. Les hortensias installés en plein soleil, au pied d’un mur chaud ou sur une terrasse minérale ont déjà montré ce comportement spectaculaire, avant de se redresser dès que l’air s’est rafraîchi.
Arroser un hortensia en plein soleil : le faux geste qui l’épuise
Arroser à midi une terre brûlante, saturée de chaleur, par un arrosage en plein soleil cumule les ennuis. L’eau versée sur ce sol cuisant s’est souvent évaporée avant même d’atteindre les racines ; elle crée une moiteur étouffante au ras des tiges sans vraiment hydrater la plante, et le choc thermique fragilise davantage les tissus déjà stressés.
D’ailleurs, les gouttes sur le feuillage se comportent comme de minuscules loupes : en plein soleil, elles ont déjà provoqué des taches rousses et des brûlures irréversibles. À force de petits arrosages quotidiens au mauvais moment, le sol reste gorgé d’eau, les racines manquent d’oxygène et finissent par pourrir.
La bonne routine pour arroser l’hortensia en canicule
La bonne routine repose sur trois piliers : un créneau frais, des arrosages espacés mais généreux, et une terre protégée. En France métropolitaine, on vise tôt le matin ou la soirée, jamais entre 12 h et 16 h pendant la canicule. Cette façon d’arroser l’hortensia en canicule change la donne.
En pleine terre, un hortensia reçoit environ 10 litres au pied, deux fois par semaine, ou tous les deux à trois jours en canicule, sur sol paillé d’environ 10 cm ; en pot, on contrôle la terre et on arrose dès qu’elle a séché sur 3 cm.
En bref
- Été 2026 en France métropolitaine, un pépiniériste m’explique pourquoi, sous canicule, arroser hortensia à midi est la pire idée. 🌡️
- Une nouvelle routine d’arrosage privilégie un créneau frais, des apports profonds et moins fréquents, avec paillage protecteur au pied des massifs. 💧
- Ces gestes simples pour gérer feuilles pendantes, stress hydrique et hortensias en pot promettent un jardin étonnamment serein malgré la chaleur. 🪴
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