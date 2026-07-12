Ce gratin de pommes de terre au chorizo vaut une bagarre finale si vous évitez ce geste interdit en cuisine

Autour du plat, les regards se fixent sur ce gratin de pommes de terre au chorizo, servi brûlant au centre de la table un soir de semaine. Qu’est-ce qui rend sa croûte dorée et son cœur si fondant qu’on se dispute la dernière part ?

Quand le plat sort du four, ça sent la crème chaude, l’ail et le chorizo grillé. Le dessus bullant forme une croûte dorée qui craque sous la cuillère, tandis que le cœur reste épais et velouté. Autour du plat, les yeux visent déjà la fameuse dernière part.

Pourtant, ce n’est pas un hasard si ce gratin de pommes de terre au chorizo déclenche systématiquement la ruée. Sa réussite tient à une méthode simple qui évite le gratin sec, le flan spongieux et le gras en surface. On y revient, part après part, jusqu’à la dispute finale.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pommes de terre à chair ferme – 1,2 kg

✅ Chorizo 200 g, 1 gros oignon jaune, 1 gousse d’ail

✅ Crème entière 25 cl, lait 15 cl, fromage râpé 160 g

✅ Beurre 20 g ou huile d’olive, paprika, sel, poivre

Le gratin de pommes de terre au chorizo qui déclenche une bagarre pour la dernière part

Pour assurer un plat qui se tient, on choisit des pommes de terre à chair ferme ; elles restent entières tout en devenant fondantes. Le chorizo peut être doux si on a des enfants, plus fort pour les amateurs. Mélange crème entière et lait enrobe le tout, tandis que fromage râpé, emmental ou comté, apporte un gratiné doré et parfumé.

Étape par étape : la méthode anti-gratin sec

Les pommes de terre s’épluchent puis se tranchent finement, 2 à 3 mm. On ne les rince pas ; leur amidon épaissira la crème au four. À côté, on fait suer l’oignon à feu doux, puis on saisit rapidement le chorizo pour le dorer et retirer l’excès de gras.

Dans le plat frotté à l’ail et beurré, on alterne couches de pommes de terre, oignon, chorizo et un voile de fromage, en finissant par les pommes de terre. On verse le mélange crème-lait assaisonné jusqu’à quasi hauteur. Cuisson : 50 minutes à 180 °C couvert, puis 15 à 20 minutes découvert pour un dessus bien gratiné.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Four à 180 °C, plat frotté à l’ail et beurré, prêt. Technique : Émincer l’oignon, le faire suer, dorer le chorizo et l’égoutter. Cuisson : Monter en couches pommes de terre, oignon, chorizo, fromage, verser crème-lait. Finition : Cuire 50 min couvert puis 15–20 min découvert ; laisser reposer 10 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 30 env. 🔍 Le secret de l’expert Tranches non rincées et cuisson douce laissent l’amidon agir : il épaissit la crème qui enrobe les pommes de terre. Couvert puis découvert, le four donne cœur moelleux et surface bien grillée, jamais sèche. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie du fromage par de la mozzarella, ou glisser des lanières de poivrons rôtis entre les couches pour une touche plus estivale et colorée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Geste : ne jamais rincer les pommes de terre coupées ; sans amidon, le gratin reste liquide et les parts s’effondrent à la découpe.

Variantes et idées d’accompagnement pour l’été

En plein été, on sert ce gratin brûlant ou tiède, avec salade verte bien vinaigrée, tomates juteuses ou haricots verts croquants. Il supporte deux jours au réfrigérateur, puis un réchauffage doux au four, couvert, pour retrouver le dessus gratiné sans le dessécher.