Adieu la vinaigrette : cette farce minute ultra-crémeuse transforme l’avocat en entrée la plus fraîche de l’été

Exit la salade tristounette : cet avocat farci au thon et fromage frais promet une entrée fraîche ultra-crémeuse en 15 minutes. Reste à connaître les gestes clés pour une farce qui se tient vraiment.

Sur la table d’été, l’avocat bien frais exhale son parfum végétal. La chair est ferme, beurrée, prête à être creusée. On oublie la vinaigrette qui détrempe ; on rêve plutôt d’une bouchée froide, dense, qui enrobe la langue sans lourdeur.

Et si l’avocat devenait écrin, garni d’une farce minute au thon et au fromage frais, ultra-crémeuse et citronnée ? Une cuillère traverse le dôme, attrape la chair verte, le sel marin, les herbes fraîches. En quelques gestes, l’entrée fraîche de l’été est prête.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 avocats mûrs mais fermes (4 demi-coques)

✅ 140 g de thon au naturel bien égoutté

✅ 120 g de fromage frais nature + crème

✅ Citron, échalote, ciboulette, câpres, piment, huile, sel, poivre

Adieu la vinaigrette : l’avocat farci au thon change l’entrée d’été

Finies les feuilles flétries sous un excès d’huile ; ici, l’avocat devient base onctueuse, façon petite assiette de bistrot. Sa chair beurrée accueille une farce froide au thon, brillante de citron et d’herbes. Chaque bouchée est nette, fraîche, sans jus au fond de l’assiette.

La méthode minute pour une farce au thon ultra-crémeuse

Pour 4 demi-avocats, on mélange 120 g de fromage frais avec 1 cuillère à soupe de crème, un peu de moutarde douce, un filet d’huile d’olive et le jus d’un citron. On obtient une base lisse qui remplace la vinaigrette : elle apporte gras, peps et moelleux.

Viennent ensuite l’échalote, la ciboulette, les câpres, le piment d’Espelette, sel et poivre. Le thon, 140 g bien égouttés, ne s’ajoute qu’en dernier, émietté délicatement. Ainsi, la farce reste dense, brillante, prête à tenir en dôme sur chaque avocat farci au thon.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Lisser fromage frais, crème, moutarde, jus de citron et huile jusqu’à base bien homogène. Technique : Ajouter zeste, échalote, ciboulette, câpres ; saler, poivrer, pimenter légèrement, puis incorporer le thon égoutté émietté. Cuisson : Couper les avocats en deux, ôter le noyau, citronner la chair et retailler une fine lamelle sous chaque coque. Finition : Remplir les cavités, former un dôme lisse, filmer et réserver 20 à 30 minutes au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈35 min 🔍 Le secret de l’expert Cette farce tient grâce à l’émulsion entre fromage frais, crème, huile et citron, renforcée par la moutarde qui lie l’ensemble sans l’alourdir. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, coiffer le dôme d’éclats de pistaches ou de panko grillé ; ce croquant réchauffé contraste avec la fraîcheur crémeuse. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais utiliser de thon mal égoutté, ni noyer la préparation de jus de citron ; la farce deviendrait liquide et ferait s’effondrer l’avocat.

Variantes, dressage et conservation de l’avocat farci au thon

On peut remplacer les câpres par des cornichons finement hachés, ajouter un peu de basilic ou d’aneth, ou troquer le thon contre du saumon fumé émietté. Servir l’ensemble bien frais, dans les 24 heures, avec pain grillé et tomates cerises.