Ce clafoutis aux abricots disparaît en 1h : la recette inratable de ma mamie et le geste à ne plus jamais faire

Sorti du four depuis une heure à peine, ce clafoutis aux abricots de ma mamie laisse toujours le plat vide sur la table. Quels petits gestes le rendent si fondant, doré et inratable sans passer la journée en cuisine ?

Encore tiède, le clafoutis embaume la cuisine : abricots rôtis, beurre noisette, sucre qui caramélise. Sous la croûte fine et dorée, la cuillère s’enfonce dans un cœur crémeux qui fait saliver tout le monde.

Dans cette maison, ce clafoutis aux abricots de ma mamie disparaît en moins d’une heure. La base est pourtant une recette facile de clafoutis aux abricots ; quelques gestes suffisent pour le rendre vraiment inratable.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g d’abricots bien mûrs (10 à 12 fruits)

✅ 4 œufs, 90 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé

✅ 100 g de farine, 30 g de poudre d’amandes, 1 pincée de sel

✅ 300 ml de lait, 100 ml de crème liquide, 40 g de beurre

Le clafoutis aux abricots de ma mamie : côté marché

On privilégie des abricots souples, très parfumés, mais encore fermes au toucher. S’ils sont acidulés, on peut ajouter 10 à 20 g de sucre ; s’ils sont très juteux, la poudre d’amandes évitera qu’ils détrempent la pâte.

La recette inratable du clafoutis aux abricots de ma mamie

L’appareil est un mélange œufs, sucre, farine, poudre d’amandes, lait, crème et beurre fondu tiédi. Versé sur les fruits, il cuit à 180 °C pendant 35 à 40 minutes, jusqu’à surface bien dorée et centre encore légèrement tremblotant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer généreusement le plat, puis laver, dénoyauter et couper les abricots en deux. Technique : Fouetter œufs, sucres et sel, puis ajouter farine et poudre d’amandes jusqu’à mélange lisse. Cuisson : Verser le lait, la crème et le beurre fondu tiédi, napper les abricots et enfourner à 180 °C pour 35 à 40 minutes. Finition : Laisser reposer 10 à 20 minutes, saupoudrer légèrement de sucre et servir tiède ou froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert La base flan repose sur la coagulation des œufs, qui emprisonnent lait et crème. La farine stabilise l’ensemble, tandis que la poudre d’amandes absorbe le jus des abricots et garde le clafoutis moelleux, jamais aqueux. ✨ Le twist gourmand : Avant de poser les fruits, saupoudrer le fond du plat d’un peu de poudre d’amandes et de cassonade pour une base parfumée, légèrement caramélisée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument les abricots très durs ou réduits en compote, ainsi qu’un moule trop petit qui laisserait le centre cru.

Service, conservation et variantes autour du clafoutis aux abricots

Ce clafoutis aux abricots fondant et doré fait l’unanimité servi tiède, quand les fruits sont encore juteux et le cœur souple. On le déguste souvent à même le plat, avec une cuillère de yaourt grec ou de crème épaisse pour adoucir l’acidité.

S’il reste des parts, on les garde jusqu’à 2 jours au réfrigérateur, bien filmées. Pour retrouver le côté « sorti du four », on réchauffe quelques minutes à 150 °C. Cette base de clafoutis aux abricots inratable supporte aussi quelques amandes effilées ou une larme de liqueur d’amande sur les fruits avant cuisson.