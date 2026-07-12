BBQ : ce plat farci remplace toute la viande sur ma grille et tout le monde en redemande, si vous évitez cette erreur

Au barbecue comme au four, ces poivrons farcis aux merguez prennent la place des chipos sans que personne ne s’en plaigne. En moins d’une heure, une cuisson simple les rend si juteux qu’ils disparaissent du plat avant même la viande classique.

Quand la braise commence à rougir, il y a ce parfum de fumée, de légumes grillés et de jus qui caramélise doucement sur la grille. La peau des poivrons se ride, la chair se détend, et sous le couteau on sent déjà une farce chaude prête à s’échapper.

Pendant que les chipolatas alignées ressemblent à tous les barbecues de l’été, un plat coloré prend peu à peu la place de la viande classique. Ces poivrons farcis, servis bien juteux, partent en premier du plat ; la question, c’est comment les rendre inratables à chaque fournée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 poivrons moyens (rouges, jaunes ou assortis)

✅ 10 merguez (env. 700 à 800 g de chair)

✅ 2 tomates mûres + 1 oignon jaune

✅ 300 g de sauce tomate, 200 g de riz, huile d’olive, sel, poivre

Pourquoi ces poivrons farcis aux merguez remplacent vraiment la viande du barbecue

On est sur des poivrons farcis aux merguez qui cochent toutes les cases du barbecue généreux. La chair de merguez émiettée donne le goût fumé et épicé d’une grillade, tandis que le poivron fondant, doux et sucré, joue la coque qui retient tout le jus.

Résultat ; on sert des poivrons farcis sans viande hachée classique, mais le plat tient vraiment le rôle de « pièce de viande ». Avec quelques légumes, dix merguez et de la sauce tomate, on régale quatre personnes sans exploser le budget ni rester collé au gril.

Pas-à-pas : réussir des poivrons farcis aux merguez, au four ou au barbecue

Tout se joue dans la farce et la gestion de la chaleur. On fait revenir l’oignon et la chair de merguez, puis on laisse le four ou la cuisson indirecte du barbecue transformer ces poivrons farcis au BBQ à 210 °C pendant 35 minutes, pour un résultat tendre et juteux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les chapeaux des poivrons, retirer graines et membranes, puis les caler debout dans un plat. Technique : Faire suer l’oignon émincé dans l’huile d’olive, ajouter la merguez émiettée, puis les dés de tomate et assaisonner. Cuisson : Farcir généreusement chaque poivron, verser la sauce tomate tout autour, puis couvrir avec les chapeaux si souhaité. Finition : Cuire 35 minutes à 210 °C au four ou au barbecue fermé, puis servir aussitôt avec du riz cuit.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert En faisant revenir la merguez avec l’oignon, le gras fond et enrobe chaque miette. Ce jus parfumé se mêle aux tomates, puis reste enfermé dans le poivron, qui cuit comme une cocotte et garde la farce ultra moelleuse. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un nuage de feta émiettée et un peu de zeste de citron, puis des herbes fraîches à la sortie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les poivrons en cuisson directe sur de grosses flammes, couvercle ouvert ; extérieur brûlé, cœur cru et farce desséchée.

Variantes, accompagnements et conservation tout au long de l’été

Poivrons rouges ou mêlés, riz ou semoule, et restes parfaits réchauffés doucement avec un peu de sauce tomate.